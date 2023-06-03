青棒／U18中華隊36人名單有「旅外」 洋基球探之子入列

具有U18世界盃選拔賽任務的玉山盃青棒賽今天落幕，今年代表台灣的中華隊36人培訓名單也隨後出爐，預計19日開始第一階段集訓，將進行9場藍白對抗賽，選出最終24人名單。

為備戰今年在台灣舉辦的第31屆世界盃U18青棒錦標賽，中華民國棒球協會今日召開國家青棒選訓小組會議，選出參加藍白對抗賽36人名單，預計6月19日開始集訓。

今日玉山盃青棒賽結束並由桃園市代表隊奪冠後，本屆世界青棒賽總教練將由平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏擔任，經由選訓小組討論並推薦出教練團名單與36人球員名單，其中唯一「旅外」來自美國高中的林立恩，其父為資深洋基球探林文雄之子，為台美混血兒。