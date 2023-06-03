玉山盃／帶傷扛出兩分砲 張趙紘去年U18落選當動力

張趙紘在玉山盃青棒賽冠軍戰扛出一發擴大領先的兩分砲，幫助桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊奪冠，賽後透露其實右手肘發炎，帶傷還扛出高中生涯最遠一轟。

桃園市隊前2局就猛攻5分，6局上更打出6分大局，其中張趙紘的兩分砲一度讓比數來到提前結束分差，但台東縣隊後段的韌性讓比賽還是打完7局才決定勝負。

張趙紘去年玉山盃獲選最佳二壘手，但未入選U18培訓名單，當時失望到流淚，去年暑假專注重訓、強化肌力，在玉山盃冠軍戰扛出全壘打，張趙紘表示，選球方面也有進步，「高一迷迷糊糊、球來就打，沒什麼在選球。」