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玉山盃／帶傷扛出兩分砲 張趙紘去年U18落選當動力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃冠軍戰中，來自桃園市隊的張趙紘於六局上擊出本場比賽雙方唯一一隻全壘打。記者曾原信／攝影
玉山盃冠軍戰中，來自桃園市隊的張趙紘於六局上擊出本場比賽雙方唯一一隻全壘打。記者曾原信／攝影

張趙紘在玉山盃青棒賽冠軍戰扛出一發擴大領先的兩分砲，幫助桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊奪冠，賽後透露其實右手肘發炎，帶傷還扛出高中生涯最遠一轟。

桃園市隊前2局就猛攻5分，6局上更打出6分大局，其中張趙紘的兩分砲一度讓比數來到提前結束分差，但台東縣隊後段的韌性讓比賽還是打完7局才決定勝負。

張趙紘去年玉山盃獲選最佳二壘手，但未入選U18培訓名單，當時失望到流淚，去年暑假專注重訓、強化肌力，在玉山盃冠軍戰扛出全壘打，張趙紘表示，選球方面也有進步，「高一迷迷糊糊、球來就打，沒什麼在選球。」

今年張趙紘期待入選U18培訓隊，唯一擔心的是右手肘傷勢來不來得及，今年地區選拔賽時，張趙紘右手肌肉就有發炎，但利用震波、玻尿酸等治療方式緩解，他說：「最近會再做一次治療，希望趕快好轉。」

玉山盃冠軍戰中，來自桃園市隊的張趙紘於六局上擊出本場比賽雙方唯一一隻全壘打。記者曾原信／攝影
玉山盃冠軍戰中，來自桃園市隊的張趙紘於六局上擊出本場比賽雙方唯一一隻全壘打。記者曾原信／攝影

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