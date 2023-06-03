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玉山盃／帶傷扛出兩分砲 張趙紘去年U18落選當動力
張趙紘在玉山盃青棒賽冠軍戰扛出一發擴大領先的兩分砲，幫助桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊奪冠，賽後透露其實右手肘發炎，帶傷還扛出高中生涯最遠一轟。
桃園市隊前2局就猛攻5分，6局上更打出6分大局，其中張趙紘的兩分砲一度讓比數來到提前結束分差，但台東縣隊後段的韌性讓比賽還是打完7局才決定勝負。
張趙紘去年玉山盃獲選最佳二壘手，但未入選U18培訓名單，當時失望到流淚，去年暑假專注重訓、強化肌力，在玉山盃冠軍戰扛出全壘打，張趙紘表示，選球方面也有進步，「高一迷迷糊糊、球來就打，沒什麼在選球。」
今年張趙紘期待入選U18培訓隊，唯一擔心的是右手肘傷勢來不來得及，今年地區選拔賽時，張趙紘右手肌肉就有發炎，但利用震波、玻尿酸等治療方式緩解，他說：「最近會再做一次治療，希望趕快好轉。」
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