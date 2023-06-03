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玉山盃／個人獎出爐！林維恩防禦率0 包投手3大獎
玉山盃青棒賽冠軍戰由桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊奪冠，冠軍戰投出4.2局無失分表現的林維恩獲選為MVP，整個賽事8.2局防禦率為0，更收下投手獎及明星隊最佳投手，收穫滿滿。
玉山盃冠軍戰賽後公布個人獎及明星隊成員，桃市球員加教練共獲得8個獎項，冠軍戰開轟的張趙紘以9分打點拿下打點獎，亞軍的台東縣、季軍的新北市隊各有3人獲選，殿軍台中市隊有1人。
112年玉山盃全國青棒錦標賽獎勵名單
個人獎：
打擊獎：柯敬賢（桃園市），打擊率0.588
打點獎：張趙紘（桃園市），9點
全壘打獎：曾偉喆：（新北市），1支（打數較少，13次）
投手獎：林維恩（桃園市），8.2局、防禦率0.000
最有價值球員獎：林維恩（桃園市)
教練獎：吳柏宏（桃園市）
玉山明星球員獎
最佳投手：林維恩（桃園市）
最佳捕手：許家勤（台東縣）
最佳一壘手：曾偉喆（新北市）
最佳二壘手：張趙紘（桃園市）
最佳三壘手：王念好（桃園市）
最佳游擊手：陽念祖（台東縣）
最佳外野手：邱鑫（新北市)
最佳外野手：馬承恩（台東縣）
最佳外野手：賴佳豐（台中市)
最佳指定打擊：林鉑濬（新北市），打擊率0.571
團體獎
冠軍：桃園市
亞軍：台東縣
季軍：新北市
殿軍：台中市
第5到8名：高雄市、嘉義縣、新竹市、雲林縣
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