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中職／桃猿持續物色新洋投 考核標準須比現有的更好

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋投威達爾先發5局失2分，曾總指出有用球數過多的問題。 聯合報系資料照
洋投威達爾先發5局失2分，曾總指出有用球數過多的問題。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊昨天以5：7輸給富邦悍將隊，洋投威達爾先發5局失2分，用球數高達111球，總教練曾豪駒也指出用球數過多的問題，導致牛棚負擔加大；球探部也持續在看新洋投，但前提是要比現有洋投更好。

威達爾昨役表現不俗，5局投球已賞悍將隊打線8次三振，但用球數過多，5局投完以2：2平手局面退場，比賽提前進入牛棚戰，最終也由悍將在9局超前比分。

曾豪駒指出，威達爾有球威、有優勢，「但球數太多，局數無法拉長，造成後續牛棚使用問題，希望他在配球上稍微再去改變。」

另一洋投霍爾從4月22日的出賽就因心臟不適在一軍消失至今，5月30日剛在二軍登板、投2局。對於他的歸期，曾豪駒指出，會先讓他在二軍固定輪值出賽、拉長局數。是否有上半季無法歸隊的可能性？他回應：「應該不會」。

猿隊目前一軍仍有3洋投，是否有補強計畫？曾豪駒表示，「洋投球探部有持續在看，但也要有比他們好的人選。」

曾豪駒 牛棚 樂天桃猿

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