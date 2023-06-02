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中職／桃園球場「開箱」大樂區 可從隔壁的mall叫外送

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊今年全新規畫複合式賞球專區，「Global Mall大樂放鬆區Fun zone」今天起試營運。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今年全新規畫複合式賞球專區，「Global Mall大樂放鬆區Fun zone」今天起試營運。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今年全新規畫複合式賞球專區，「Global Mall大樂放鬆區Fun zone」今天起試營運，Global Mall區域協理李昭賢、球團副董川田喜則偕領隊浦韋青出席剪綵，未來這片位於左外野新的專區將容納300人享樂放鬆。

「Global Mall大樂放鬆區Fun zone」改造原本左外野的席位，擁有廣角用餐視野，放鬆地享受棒球。Fun zone分成三大區域：四至六人「木桌賞球區」、表演零距離「舞台區」以及「草坪自由區」，除了可接受團體包場訂購外，複合餐飲賞球區也可單桌預售，預計在6月8日在全台全家便利商店FamiPort預售。

坐在左外野，彷彿從西下快樂炒餐飲區延伸出來的桌席「木桌賞球區」，擁有絕佳視野，總共配有11個四人桌及11個六人桌。「舞台區」就在木桌前方，而「草坪自由區」設置在兩側，家庭遊憩及用餐兼備，除了原本隨桌附的餐點外，每桌只要掃描桌上QRCODE還可享受環球A19美食外送，包括總裁牛肉麵、初虎等首波10家品牌、55項商品。

川田喜則表示，「樂天桃猿活用左外野的空間，帶給球迷朋友更多的享受，並且能為球員們送上熱情的應援。樂天桃猿一直在嘗試新的挑戰，更進一步的帶動台灣職業棒球賽事，增加更多的球迷人數。歡迎大家來大樂區享受觀賽樂趣。」

Global Mall大樂放鬆區將在6月8日上架預售，木桌區每桌及草皮區在FamiPort上皆可訂購，FamiPort預購依每桌型出票四或六張門票，每票600／800（平／假）元，須購足該桌人次，隨桌附精緻餐點；草皮區每人300／400元（平／假）自由入座，洽詢專線034250927轉646。

樂天桃猿隊今年全新規畫複合式賞球專區，「Global Mall大樂放鬆區Fun zone」今天起試營運。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今年全新規畫複合式賞球專區，「Global Mall大樂放鬆區Fun zone」今天起試營運。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今年全新規畫複合式賞球專區，「Global Mall大樂放鬆區Fun zone」今天起試營運。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今年全新規畫複合式賞球專區，「Global Mall大樂放鬆區Fun zone」今天起試營運。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 棒球 浦韋青

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