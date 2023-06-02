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中職／統一獅三星攜手高雄長庚 邀民眾愛心公益過端午

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅陳韻文（圖右）、陳重羽、李丞齡出席高雄長庚醫院愛心公益活動。圖／統一球團提供
統一獅陳韻文（圖右）、陳重羽、李丞齡出席高雄長庚醫院愛心公益活動。圖／統一球團提供

統一獅隊今天休兵一天，陣中投手陳韻文、捕手陳重羽與外野手李丞齡趁空參加公益活動，獲得高雄長庚醫院附設的「湖畔咖啡屋」庇護工場邀請，推廣今日上市的「端午節養生粽」。

高雄長庚精神部部長李昱與高雄長庚老年及復健社區精神科主任黃毓琦，一同推廣庇護工場員工精心製作的端午養生粽，陳韻文、陳重羽、李丞齡也展現熱情活力，和長庚醫院民眾一起互動進行九宮格遊戲，也準備禮物贈送給共同參與民眾。

統一獅總經理蘇泰安表示：「很高興能夠有機會和高雄長庚醫院合作，除了球隊選手復健、治療都會借重長庚專業協助外，非常榮幸也能夠安排獅隊選手參與愛心公益活動，透過職業選手協助，也可讓選手們更能體會身為公眾人的社會價值和意義，盡點心力關懷社會。」

陳韻文，以及陳重羽、李丞齡受邀到場擔任「庇護神隊友」，與庇護員工一起合作完成養生粽禮盒，與民眾互動進行棒球九宮格活動。

統一獅陳韻文（後排中）、陳重羽（後排左）、李丞齡（後排右3）出席高雄長庚醫院愛心公益活動。圖／統一球團提供
統一獅陳韻文（後排中）、陳重羽（後排左）、李丞齡（後排右3）出席高雄長庚醫院愛心公益活動。圖／統一球團提供

陳重羽 陳韻文 統一獅

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