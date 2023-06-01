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中職／凱威相助！李凱威10局上陽春砲 林凱威BS後奪勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍李凱威。記者余承翰／攝影
味全龍李凱威。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊來到澄清湖棒球場四連戰，要讓南部球迷看到飽，前兩戰延長賽、延後開打，今天與味全龍隊又打到延長賽，然而10局上李凱威的一發超前陽春砲，幫助林凱威從救援失敗後拿下勝投，龍隊最終以2：1險勝兄弟。

龍隊前9局雖敲出8支安打，但也留下了6個殘壘，唯一串連攻勢是4局上郭天信靠失誤上壘後，吉力吉撈．鞏冠敲出右外野安打送回1分，只不過自己衝二壘被刺殺出局。

連吞8顆鴨蛋的中信兄弟隊在9局下靠著隊長王威晨打破悶鍋，2出局二壘有人時，前4個打席都沒敲出安打的王威晨，從龍隊終結者林凱威手中敲出安打，成功追平比數，後續雖然一度滿壘，但欠缺臨門一腳，比賽進入延長。

兄弟在前2局其實就有得分機會，只不過7局下龍隊游擊手曾傳昇2次失誤後，兄弟無人出局、一二壘有人沒得分，8局下則是1出局、一二壘有人，還是留下兩個殘壘。

林凱威救援失敗（Blown Save），10局上二壘手李凱威討回領先，面對呂彥青敲出個人本季首轟，一發陽春砲助龍隊再次超前比數；10局下續投的林凱威沒有再漏氣，守下最後1局，總計36球投完2局，被敲3支安打，掉1分，意外拿下生涯首勝。

林凱威 中信兄弟 李凱威 味全龍

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