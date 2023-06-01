亞洲盃女棒／台灣奪亞軍 教頭盼加強關鍵時刻打擊

亞洲盃女子棒球賽台灣隊今天以3比8不敵日本隊，不過獲得亞軍順利進軍世界盃。台灣隊總教練黃明輝賽後表示，比較可惜的是有些攻勢沒有把握，未來要加強關鍵時刻的打擊能力。

2023年亞洲盃女子棒球賽在香港舉行，台灣隊今天於冠軍戰在0比6落後給日本隊的情況下，6局上靠著3支安打追回3分，可惜最後仍以3比8落敗，沒能奪下冠軍，不過也以亞軍之姿進軍世界盃。

這場比賽第1局就靠著開路先鋒謝鈺瀅敲二壘安打展開攻勢，黃明輝表示：「開賽就有好的攻勢，可惜後面沒有順利將分數打回來，其實每局都有攻勢，但是我們都沒辦法把握好，還好在第6局也是開局就安打上壘，加上後面適時安打，一口氣追了3分。」

台灣隊在第7局也有攻勢，但後面遭到雙殺瓦解了反攻氣勢，黃明輝說：「這是比較可惜的，但是這次比賽打擊整體看起來是有進步的。」

不過黃明輝指出，台灣隊未來要加強的不只有基本功，還有在關鍵時刻的打擊能力，「像日本隊一樣，只要壘包上有跑者，基本上每1分都可以打得回來」。

黃明輝說：「今天在賽前有鼓勵球員，因為是最後1場比賽，只要有狀況，需要代打、代跑，就是全員待命，也很高興球員在換代打後都有對球隊做出貢獻。」