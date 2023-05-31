中職／龍洋投倒一片 吳俊杰5局好投鎮壓兄弟
味全龍隊近期洋投倒一片，今晚吳俊杰投給總教練葉君璋看，先發5局失1分的成績，適時穩住先發輪值，幫助球隊以4：1擊敗中信兄弟隊。
龍隊外籍投手布里悍、猛威爾相繼受傷，伍鐸因肩膀不適、注射PRP，最快下周才能出賽，這2周先發輪值只剩鋼龍1名洋投，總教練葉君璋日前表示，這對球隊未必是壞事，「很期待看到本土投手的表現」。
賽前吳俊杰本季防禦率12.19，但今天面對兄弟展現壓制力，先發5局被敲4支安打，只有3局下丟掉1分，另有4次三振、1次四壞保送，防禦率下修到8.80。
龍隊打線3局上靠李凱威的二壘安打先馳得點，被追平後，6局上李凱威四壞保送上壘後，靠捕逸、推進上三壘，吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打敲回超前分；8局上瑪仕革斯．俄霸律尼在2出局、滿壘時敲出2分打點安打。
兄弟投手余謙繳出6局失2分（1分責失）的優質先發，無奈打線沒相挺，吞下本季第5敗（2勝），防禦率4.74。
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