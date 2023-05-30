中職／許基宏左腳開刀光速回歸 成兄弟本季第6人守一壘

中信兄弟隊戰績低迷，以勝率4成44與富邦悍將隊並列墊底，今天在澄清湖棒球場作東、交戰樂天桃猿隊，迎接強棒回歸，昨天註冊的許基宏，今天將擔任先發一壘手、第6棒。

許基宏在今年2月因左腳阿基里斯腱撕裂、骨刺問題動刀，當時球團評估預計缺席上半季，但他的復健進度顯然超乎預期，5月19日起已在二軍出賽，打了4場累積17打數敲出5安打、2轟，兄弟已在昨天註冊，今天無意外升上一軍，且歸隊首戰就要先發出賽。

許基宏今天上場後，將是兄弟本季第6位出賽的一壘手，另5人為張志豪、黃韋盛、潘志芳、王政順、曾頌恩；因應許基宏的回歸，張志豪也將回到熟悉的外野防區。

樂天桃猿、統一獅隊本季都有5人守過一壘，味全龍隊為4人，富邦悍將隊則是3人。