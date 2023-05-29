中職／陳智弘接兄弟二軍教頭重培育 照彭政閔農場架構走

中職中信兄弟隊陳智弘接下二軍總教練職務不到1個月，今天出席未來之星邀請賽記者會表示將以新人姿態全力以赴，目前二軍一切訓練都依照彭政閔建立的農場架構走，也希望選手做自己。

中華職棒中信兄弟隊5月初教練團大異動，彭政閔接任一軍總教練，陳智弘接下二軍總教練職務，陳智弘今天出席「2023年台灣未來之星棒球邀請賽」記者會，他表示，會以新人姿態帶著球隊在比賽中全力以赴。

被問起目前帶隊二軍的狀況，陳智弘表示，彭政閔之前擔任農場主管時立下的架構很完整，大家也都很清楚要做什麼，二軍就是以培養球員為目的。

教練團突然異動，陳智弘表示，球團指派的任務就是要去完成，也有持續了解球員們的優點，希望協助他們放大優勢。

陳智弘也提到，希望協助下到二軍的傷兵盡快恢復調整，並將有潛力的好手培養完整讓一軍使用，也會鼓勵球員做自己，多學習、想辦法在比賽中發揮優勢。