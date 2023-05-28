中職／王維中久違初登板 中繼1局最快146公里

味全龍隊先發投手郭郁政今天僅投0.1局就被富邦悍將打爆退場，意外造就王維中的本季初登板，6局下上場只用12球就投出三上三下，1局無失分完成任務，最快球速146公里，只不過龍隊最終仍以0：8輸給悍將。

龍隊先發投手郭郁政投0.1局被敲5支安打、掉6分，只好急急換下場，呂詠臻接手2.2局、趙璟榮投2局，將接力棒傳到王維中手中。

王維中在6局下登板，先讓蔡佳諺敲出滾地球出局，接著滿球數後三振掉池恩齊，再讓李宗賢敲出三壘滾地出局，三上三下完成任務，12球投完1局，第7局交接給哥哥王躍霖。

王維中打完經典賽出現膝蓋不適，開季從二軍出發，26日出現在新莊棒球場，27日首度登錄一軍，為本季首戰備戰，今年球季先定位在中繼，今天得到登板機會。