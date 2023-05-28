中職／羅力自傳「有料」 要不要寫只猶豫了半秒

羅力這次返台不僅完成啟用「羅力條款」任務，以「本土羅力」身分上場投球，更多了暢銷作家身分，自傳「完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路」在球迷間討論度極高，當初選擇是否揭露球場幕後話題，羅力僅猶豫了半秒。

去年宣布退休後，出版社就與羅力接洽，詢問出書意願，羅力考慮了一周後決定答應，「感覺滿酷的，而且這些故事可以分享給我的小孩，甚至到他們的孫子輩，或許有天沒人認識我了，但這個故事還是會繼續在家族流傳。」

羅力的自傳中提及自己對棒球的熱愛，還有與家人的相處，其中韓職、中職篇幅不算多，但在球迷間引發話題，特別是與前總教練洪一中的相處過往，有對洪總訓練方式的不認同，以及感受被質疑工作態度。

當初有猶豫是否要寫下這些內容嗎？羅力說：「大概猶豫半秒吧，我只是試著說出自己的故事，那是我的經驗，也成就了現在的我，當然過程有好有壞，但都是人生的一部分。」

羅力沒有寫日記的習慣，這些故事都一直存放在他的腦中，最終透過出書向外界分享，其中他最難忘的還是2016年奪冠往事，特別是與當時團隊成為好友，到上周都還在跟藍斯佛、力猛聊天，羅力也立刻用中文說出這兩位前隊友的名字，「看吧，我真的沒忘。」

雖然分享了不少往事，但羅力還是有內容保密，那就是他寫著過往對戰紀錄的小筆記本，至今都還收藏在身邊，羅力表示，那是自己的準備工具，紀錄著對戰打者的狀況，透過這本紀錄才知道下一場要怎麼對付打者。