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中職／羅力自傳「有料」 要不要寫只猶豫了半秒

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊羅力昨天登板成為史上第一位不受洋將登錄限制的外籍球員，今天繼續擔任開球嘉賓，見證背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊羅力昨天登板成為史上第一位不受洋將登錄限制的外籍球員，今天繼續擔任開球嘉賓，見證背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影

羅力這次返台不僅完成啟用「羅力條款」任務，以「本土羅力」身分上場投球，更多了暢銷作家身分，自傳「完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路」在球迷間討論度極高，當初選擇是否揭露球場幕後話題，羅力僅猶豫了半秒。

去年宣布退休後，出版社就與羅力接洽，詢問出書意願，羅力考慮了一周後決定答應，「感覺滿酷的，而且這些故事可以分享給我的小孩，甚至到他們的孫子輩，或許有天沒人認識我了，但這個故事還是會繼續在家族流傳。」

羅力的自傳中提及自己對棒球的熱愛，還有與家人的相處，其中韓職、中職篇幅不算多，但在球迷間引發話題，特別是與前總教練洪一中的相處過往，有對洪總訓練方式的不認同，以及感受被質疑工作態度。

當初有猶豫是否要寫下這些內容嗎？羅力說：「大概猶豫半秒吧，我只是試著說出自己的故事，那是我的經驗，也成就了現在的我，當然過程有好有壞，但都是人生的一部分。」

羅力沒有寫日記的習慣，這些故事都一直存放在他的腦中，最終透過出書向外界分享，其中他最難忘的還是2016年奪冠往事，特別是與當時團隊成為好友，到上周都還在跟藍斯佛、力猛聊天，羅力也立刻用中文說出這兩位前隊友的名字，「看吧，我真的沒忘。」

雖然分享了不少往事，但羅力還是有內容保密，那就是他寫著過往對戰紀錄的小筆記本，至今都還收藏在身邊，羅力表示，那是自己的準備工具，紀錄著對戰打者的狀況，透過這本紀錄才知道下一場要怎麼對付打者。

羅力 棒球 中職

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