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中職／開球比投球緊張 羅力見證背號高掛球場感觸深
富邦悍將隊羅力昨天才登上投手丘，投1人次成為史上第一位使用「羅力條款」的投手，今天「中0日」再次站上投手丘，只不過是開球嘉賓，穩穩將球投到捕手林哲瑄手中，羅力說：「比平常投球還緊張。」
悍將今天賽前為羅力舉行榮耀儀式，在集團董事長蔡明忠、領隊林華韋、副領隊陳金鋒、陳昭如及顧問郭泰源見證下，揭開本壘後方的背號紀念裝置，上面寫著羅力的39號背號；中華職棒也特別由秘書長楊清瓏代表，致贈聯盟製作的紀錄球衣。
看到新莊棒球場掛著自己的背號，羅力表示：「感受難以形容，當初搭飛機來台灣只想要撐過8月31日，沒想到一待就是11個球季，從沒想過自己的背號會懸掛在球場上，我只是想當一名好投手。」
2015年結下的好交情，羅力今天將球投到好友林哲瑄手中，林哲瑄也向他說了聲恭喜，不過羅力透露：「其實我很怕砸到別人或是投到挖地瓜，比平時投球還要緊張。」
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