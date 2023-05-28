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中職／開球比投球緊張 羅力見證背號高掛球場感觸深

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊羅力（左）今天擔任開球嘉賓，富邦集團董事長蔡明忠（中）一同見證背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊羅力（左）今天擔任開球嘉賓，富邦集團董事長蔡明忠（中）一同見證背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影

富邦悍將羅力昨天才登上投手丘，投1人次成為史上第一位使用「羅力條款」的投手，今天「中0日」再次站上投手丘，只不過是開球嘉賓，穩穩將球投到捕手林哲瑄手中，羅力說：「比平常投球還緊張。」

悍將今天賽前為羅力舉行榮耀儀式，在集團董事長蔡明忠、領隊林華韋、副領隊陳金鋒、陳昭如及顧問郭泰源見證下，揭開本壘後方的背號紀念裝置，上面寫著羅力的39號背號；中華職棒也特別由秘書長楊清瓏代表，致贈聯盟製作的紀錄球衣。

看到新莊棒球場掛著自己的背號，羅力表示：「感受難以形容，當初搭飛機來台灣只想要撐過8月31日，沒想到一待就是11個球季，從沒想過自己的背號會懸掛在球場上，我只是想當一名好投手。」

2015年結下的好交情，羅力今天將球投到好友林哲瑄手中，林哲瑄也向他說了聲恭喜，不過羅力透露：「其實我很怕砸到別人或是投到挖地瓜，比平時投球還要緊張。」

富邦悍將隊羅力背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊羅力背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊羅力（左二）昨天登板成為史上第一位不受洋將登錄限制的外籍球員，今天繼續擔任開球嘉賓，見證背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊羅力（左二）昨天登板成為史上第一位不受洋將登錄限制的外籍球員，今天繼續擔任開球嘉賓，見證背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊羅力昨天登板成為史上第一位不受洋將登錄限制的外籍球員，今天繼續擔任開球嘉賓，見證背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊羅力昨天登板成為史上第一位不受洋將登錄限制的外籍球員，今天繼續擔任開球嘉賓，見證背號紀念裝置揭幕。記者侯永全／攝影

羅力 林哲瑄 富邦悍將

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