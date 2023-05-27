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春季聯賽／結束球員生涯轉教練 張正偉：要傳授場上拚勁

中央社／ 台北27日電
張正偉結束球員生涯將轉任教練 張泰山送祝福 台中市成棒隊野手「花花」張正偉（前中）27日打完春季聯賽，正式結束球員生涯，將轉任球隊教練，舅舅張泰山（前右）賽後現身送上祝福。（棒協提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年5月27日 中央社
張正偉結束球員生涯將轉任教練 張泰山送祝福 台中市成棒隊野手「花花」張正偉（前中）27日打完春季聯賽，正式結束球員生涯，將轉任球隊教練，舅舅張泰山（前右）賽後現身送上祝福。（棒協提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年5月27日 中央社

台中市成棒隊野手「花花」張正偉今天打完春季聯賽，正式結束球員生涯，將轉任球隊教練，張正偉表示會繼續教導球隊中的球員，傳授場上的拚勁，也讓他們知道球場不好混。

112年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰今天在國體大棒球場舉行，由台中市隊與桃園市隊交手，台中市隊打線受制，終場以0比7吞敗，但拿下亞軍已經是隊史最佳成績。

今天的比賽也是台中市隊陣中外野手36歲「花花」張正偉球員生涯最後一役，張正偉今天先發打3棒、守右外野，1局2人出局後敲出安打，3局吞下三振，6、7局都敲出滾地球出局。

今天現場吸引破百名觀眾入場看球，比賽過程中也響起張正偉的加油曲，賽後兩隊場中列隊，張正偉依序與兩隊球員、教練團握手，賽後引退儀式上，張正偉的舅舅、也是台中市成棒隊副領隊張泰山特別到場獻花致意，張泰山透露，目前規劃張正偉將轉任球隊教練，可以負責打擊和守備部門。

張正偉感謝球迷10多年來的支持，今天正式卸下球員身分，接下來將轉換身分，會以教練的角色指導陣中的球員們，「讓他們知道我在場上的拚勁，也讓他們知道球場不好混，要如何轉換調整心態，在球場上好好打拚。」

張正偉 春季聯賽 張泰山

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