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中職／羅力重返先發 高孝儀扛龍隊首棒：期待指叉球連發

中央社／ 新北27日電
迎接傳奇重回台灣，富邦悍將隊「L39end:The One and Only」主題日將在5月27、28日登場，傳奇球星羅力（Mike Loree）將回到新莊棒球場，27日羅力將以球員身份的方式登錄一軍，並擔任賽事的先發投手。圖／富邦悍將提供 陳宛晶
迎接傳奇重回台灣，富邦悍將隊「L39end:The One and Only」主題日將在5月27、28日登場，傳奇球星羅力（Mike Loree）將回到新莊棒球場，27日羅力將以球員身份的方式登錄一軍，並擔任賽事的先發投手。圖／富邦悍將提供 陳宛晶

羅力今天重返中職投手丘，成為以本土球員資格出賽洋投第1人，味全龍隊派出前隊友高孝儀當第一棒，高孝儀首度對決羅力，直言相信羅力會很認真面對這個打席，「蠻期待他的招牌指叉球連發」。

羅力去年季後中職一軍年資累積滿9年，取得本土球員資格，富邦悍將昨天重新註冊羅力，今天安排羅力擔任先發投手，成為使用「羅力條款」史上第一人，對手是陣中有不少羅力前隊友的味全龍隊。

羅力今天規劃只投1打席，龍隊派出誰當開路先鋒第一棒也是話題，龍隊總教練葉君璋先前就表示，野手調動比較沒有這麼彈性，今天的第一棒也維持由高孝儀擔任，高孝儀在義大犀牛、富邦悍將隊期間和羅力當了多年的隊友。

高孝儀賽前受訪表示，對於今天與羅力對戰沒有特別的想法，可能比賽開始、看到羅力本人才會有感覺，「會想起很多以前一起打球的畫面，羅力人很好，大家都知道，我們在義大還有一起拿下總冠軍、是很難忘的回憶。」

高孝儀生涯和羅力沒有過對戰紀錄，他笑說當隊友的時候，都是在外野看羅力投出來的球，要在打擊區看羅力的球是第一次，今天很特別，本來以為教練團會安排比較特別的投打組合，但可能因為球季還在持續中，所以照著原本的方式走。

高孝儀表示，以羅力的個性，相信他會很認真對待這個打席，「這就是我們認識的羅力，我也會認真對待，也是互相尊重」，被問起有沒有想像過對決的打席，高孝儀笑說：「期待看到羅力招牌指叉球連發」，大家都知道羅力指叉球不好打，打者都只能揮空氣。

羅力 高孝儀 富邦悍將

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