中職／猛威爾形同本季報銷 葉君璋看前景「充滿挑戰」

味全龍隊再傳洋投重大傷情，昨天先發1.1局核爆的猛威爾，檢查後手肘韌帶、肌腱都有撕裂傷，粗估缺席3、4個月，幾乎形同本季報銷。被問到是否苦惱，總教練葉君璋笑答：「未來充滿挑戰性」。

昨天面對味全龍隊先發，猛威爾只投1.1局被敲6安打、狂失7分，有3次四死球保送，他在第2局、一出局後面臨危機，申皓瑋的陽春砲點燃悍將的攻勢引信，攻勢就此一發不可收拾，猛威爾這局連續讓7棒上壘後退場。

葉君璋今天賽前開會許久才現身媒體聯訪，果然有大事發生，葉總證實猛威爾的傷勢幾乎可說本季報銷，已在物色新洋投，但由於現在球季都在進行中，選手幾乎都有所屬球隊，多了買斷的程序，需要一點時間。

對於接下來的先發輪值，葉總回應：「靠本土啊！」他點名林子昱、郭郁政、曹祐齊、吳俊杰等人，必須聯手撐起輪值，「若可以撐過去，球隊會變得更強，不一定要悲觀，我認為是可以檢視球隊的機會。」