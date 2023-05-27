春季聯賽／台中隊奪亞軍 張正偉最後一役：在我心中是冠軍

36歲「花花」張正偉球員生涯最後一役，春季聯賽冠軍戰破百名觀眾見證，張正偉敲1安、台中市隊拿下亞軍，賽後球隊替他辦引退儀式，他遺憾沒能奪冠但說：「在我心中我們就是冠軍」。

112年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰今天在國體大棒球場舉行，也是台中市成棒隊36歲的野手張正偉球員生涯最後一役，張正偉職棒退役之後，在舅舅張泰山介紹下去年加盟台中市成棒隊，積極、樂觀的個性受到學弟們喜愛，在球隊士氣低落時，他也會分享經驗鼓勵學弟。

今天冠軍戰張正偉先發打3棒、守右外野，1局2人出局後敲出安打，3局吞下三振，6、7局都敲出滾地球出局；台中市隊打線受制，沒能拿下分數，終場以0比7不敵桃園市隊，但拿下亞軍已經是隊史最佳成績。

台中市隊昨天就預告今天是張正偉球員生涯最後一役，國體大棒球場現場也湧入粗估破百名觀眾見證，可以聽到球迷熱情的喊張正偉的加油口號。

賽後兩隊在場中列隊，張正偉依序與兩隊球員、教練團握手、擁抱，球團也安排家人和舅舅張泰山獻花。

張正偉準備致詞時不改搞笑個性笑說：「可以用唱的嗎？還是用跳的？」他感謝台中市成棒隊、教練團還有隊友，「辛苦你們了」，他也感謝到場看他最後一戰的球迷。

張正偉感性地表示，雖然最後沒有拿下最想要的冠軍，「但在我心中，我們就是冠軍」，他感謝球迷10多年來的支持，希望球迷們繼續支持這些成棒隊球員，「他們往後會在各自的舞台發揚光大，無論業餘或者職棒，都希望你們繼續支持。」