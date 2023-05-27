快訊

Netflix比其他OTT平台「貴翻倍」值得嗎？寄生蟲改訂閱單人方案見1規則更氣：是在逼我？

新光經營權大戰 吳東進給吳東亮家書「不希望你我成為家族罪人」

春季聯賽／台中隊奪亞軍 張正偉最後一役：在我心中是冠軍

中央社／ 台北27日電
台中成棒隊臉書
台中成棒隊臉書

36歲「花花」張正偉球員生涯最後一役，春季聯賽冠軍戰破百名觀眾見證，張正偉敲1安、台中市隊拿下亞軍，賽後球隊替他辦引退儀式，他遺憾沒能奪冠但說：「在我心中我們就是冠軍」。

112年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰今天在國體大棒球場舉行，也是台中市成棒隊36歲的野手張正偉球員生涯最後一役，張正偉職棒退役之後，在舅舅張泰山介紹下去年加盟台中市成棒隊，積極、樂觀的個性受到學弟們喜愛，在球隊士氣低落時，他也會分享經驗鼓勵學弟。

今天冠軍戰張正偉先發打3棒、守右外野，1局2人出局後敲出安打，3局吞下三振，6、7局都敲出滾地球出局；台中市隊打線受制，沒能拿下分數，終場以0比7不敵桃園市隊，但拿下亞軍已經是隊史最佳成績。

台中市隊昨天就預告今天是張正偉球員生涯最後一役，國體大棒球場現場也湧入粗估破百名觀眾見證，可以聽到球迷熱情的喊張正偉的加油口號。

賽後兩隊在場中列隊，張正偉依序與兩隊球員、教練團握手、擁抱，球團也安排家人和舅舅張泰山獻花。

張正偉準備致詞時不改搞笑個性笑說：「可以用唱的嗎？還是用跳的？」他感謝台中市成棒隊、教練團還有隊友，「辛苦你們了」，他也感謝到場看他最後一戰的球迷。

張正偉感性地表示，雖然最後沒有拿下最想要的冠軍，「但在我心中，我們就是冠軍」，他感謝球迷10多年來的支持，希望球迷們繼續支持這些成棒隊球員，「他們往後會在各自的舞台發揚光大，無論業餘或者職棒，都希望你們繼續支持。」

張正偉 春季聯賽 棒球

延伸閱讀

春季聯賽／「花花」張正偉最後一戰 要為台中爭冠

春季聯賽／陽耀勳開轟再現二刀 睽違993天登板飆137公里

中職／唯一能與300轟匹敵紀錄 潘威倫拚150勝恐留一步之憾

中職球星張泰山出書暢銷1個月6刷 從「家」出發分享心路歷程

相關新聞

中職／這球要接！「本土羅力」比賽用球印上紀念LOGO

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天將以先發投手之姿，投1打席，正式啟用「羅力條款」，去年因他震撼引退而來不及申請的實戰特殊用球，...

中職／羅昂為何與陳鴻文對嗆？獅隊餅總來解謎

統一獅隊今晚以7：0擊敗樂天桃猿隊，然而7局上卻發生插曲，在休息區的羅昂與場上猿隊投手陳鴻文隔空互嗆，獅隊「餅總」林岳平...

中職／5次雙殺打！猛獅平聯盟苦命紀錄 還是贏桃猿登頂

統一獅隊今天攻勢屢屢受阻，雖然首局就用3支安打攻下3分，但全場出現了5次雙殺打，追平中華職棒單隊單場最多紀錄，好在最終仍...

中職／獅猿戰無名火 羅昂與陳鴻文隔空對嗆

統一獅隊與樂天桃猿隊打到7局上無名火起，陳鴻文登板中繼投到一半，獅隊今天不上場的投手羅昂卻在休息區碎唸，陳鴻文投完後忍不...

中職／失誤比去年同期多13次 猿隊爭冠隱憂

樂天桃猿隊今年團隊打擊率2成84是聯盟第一，投手防禦率3.94排第三，失誤數45次聯盟最高是一大隱憂，比去年同期多了13...

春季聯賽／「花花」張正偉最後一戰 要為台中爭冠

112年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰將於明日早上9點開打，國體大棒球場由台中成棒隊對上桃園市成棒隊，問鼎甲組成棒冠軍，這也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦