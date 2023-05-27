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中職／這球要接！「本土羅力」比賽用球印上紀念LOGO

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
羅力今天擔任先發投手、投1打席，此役啟用特殊比賽用球。圖／富邦悍將提供
羅力今天擔任先發投手、投1打席，此役啟用特殊比賽用球。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天將以先發投手之姿，投1打席，正式啟用「羅力條款」，去年因他震撼引退而來不及申請的實戰特殊用球，在今天登場，現場球迷準備接球！

中職聯盟給予每隊一年一次申請特殊紀念用球的權利，通常各隊在年初規畫主題日時就已經有譜，像2016年陳金鋒、2019年彭政閔、2022年潘武雄引退賽，都使用特殊用球。

去年羅力在季中宣布引退，悍將球團為他在9月2日舉辦引退賽，後因雨延到9月5日，卻無緣使用特殊紀念用球，全因消息來得太突然，而悍將早已申請與富邦勇士隊聯名的「缺一不可・勇士將臨」主題日使用特殊用球。

已退役的羅力，今年重返台灣一遊，悍將昨天完成選手註冊，今天將以先發投手身分站上投手丘，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土名額登錄的外籍球員，此役也將使用特殊用球，以金色字體印上羅力的背號及「L39end」字樣。

羅力抵台迎富邦悍將主題日。 中央社
羅力抵台迎富邦悍將主題日。 中央社

羅力 富邦勇士 富邦悍將

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