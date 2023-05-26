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春季聯賽／「花花」張正偉最後一戰 要為台中爭冠

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張正偉職棒生涯歷經兄弟象、中信兄弟到富邦悍將，2022年重到業餘，如今將告別球員身分。圖／聯合報系資料照
張正偉職棒生涯歷經兄弟象、中信兄弟到富邦悍將，2022年重到業餘，如今將告別球員身分。圖／聯合報系資料照

112年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰將於明日早上9點開打，國體大棒球場由台中成棒隊對上桃園市成棒隊，問鼎甲組成棒冠軍，這也將是「花花」張正偉球員身分的最後一戰。

張正偉成棒生涯從業餘起步，短暫加入台電隊一年後，2010年就加入中職效力兄弟象隊，一打就是8年，然而2017年季後球隊以重整為由釋出包含張正偉在內的大批球員，張正偉隨後轉戰富邦悍將，到2021年季後遭到釋出，重回業餘落腳台中成棒隊。

張正偉在今年春季聯賽預計打擊率接近5成，決賽後更數度在關鍵時刻擊出安打，開啟得分攻勢，在場邊也傳授自己豐富的職棒經驗給小老弟，明天的冠軍戰中，張正偉將迎來棒球生涯中，最後一次以球員身份出場的比賽。

今年36歲來自台東東河、具有阿美組血統的花花，在去年透過舅舅「張泰山」的引薦之下來到台中成棒隊，以優秀的打擊能力和流暢的外野守備，幫助球隊在去年拿下城市盃亞軍、爆米花聯盟第五名（隊史最佳），

台中成棒隊在市府運動局以及台灣人壽的協助下，成軍後首次晉級春聯決賽就拿下冠軍戰門票，明天冠軍戰也是「花花」張正偉的最後一戰，台中成棒隊官方YouTube頻道將進行直播。

張正偉 春季聯賽 棒球

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