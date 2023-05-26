亞洲盃女棒賽／中華隊大勝中國 找最佳陣容備戰複賽

亞洲盃女子棒球賽今天在香港開打，中華代表隊首戰對上中國隊投打俱佳，終場以23比0、4局提前拿下首勝，總教練黃明輝表示，預賽接下來2戰要找出最佳陣容、為複賽做準備。

2023年亞洲盃女子棒球賽在香港舉行，中華隊由頂新和德文教基金會贊助的「接棒未來女子棒球隊」為主體組隊參賽，經過1個月集訓，中華代表隊24日出發香港，力拚前3名、爭取晉級世界盃資格。

亞洲盃女子棒球賽由8隊分成兩組循環，中華隊預賽與中國、香港、印度同在A組，B組有菲律賓、印尼、韓國和日本，中華隊預賽賽程依序將與中國、印度、香港交手，分組前2名球隊晉級超循環賽（Superround）複賽，排名前2名球隊爭冠。

中華隊今天首戰與中國隊交手投打發揮，開賽積極搶分，1局下謝鈺瀅率先敲出二壘打，再靠保送、失誤、黃巧芸安打送回2分，接著再靠失誤跑回分數，中華隊攻勢延續1人出局後再靠著接連3支安打添分，開賽就攻下7分。

中華隊2局下再靠著單局5安、3次四死球，再攻下7分、拉開領先差距，3局下一口氣攻下9分，順利拿下比賽勝利。

中華隊3任投手依序登板，王筱蒨投2局被敲3支安打、投出1次三振，陳郁霈、陳頎棻依序登板，各投1局沒有被敲出安打，都沒有失分，3人聯手封鎖對手打線，陳郁霈拿下勝投。

中華隊總教練黃明輝表示，因為還沒有完全適應場地，守備上有點慌亂，但投手群表現在預期範圍內，至於打擊表現發揮的很好讓教練團比較驚奇，昨天練球日時間短，練球的量不多，可以大比分差拿勝，對方投手狀況也沒有很好。

接下來預賽還有2場比賽，黃明輝表示，預計會讓所有人都上場，找出最好的攻擊陣容、為超級循環賽（複賽）做準備。