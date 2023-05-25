中職／成晉手套讓林安可開轟 林岳平笑說中外野手助攻

統一獅隊今天在桃園球場以9：4擊敗樂天桃猿隊，3連戰前兩戰都搶勝，兩隊戰績19勝1和15敗，上半季排名並列第一，獅隊總教練林岳平說：「這只是現況，要持續往前，朝目標邁進。」

獅隊面對猿隊左投威達爾，首局就揮出5支安打、攻下4分，林安可轟出中外野兩分砲，本季第8轟出爐，獨居全聯盟榜首。

林安可這記中外野深遠飛球，猿隊中外野手成晉在全壘打牆前跳起來，小白球剛好打到他的手套彈出去，林岳平笑說：「中外野手助攻。」

林可本季前7轟都是面對右投，今天首次砲轟左投，林岳平表示，此役先讓蘇智傑休息，未排進先發，因此讓林安可打後段棒次（6棒）。

蘇智傑7局上代打建功，面對猿隊右投許峻暘，揮出兩分打點三壘打，拉大成3分領先。林岳平說：「這支三壘打非常關鍵，我們等到左投退場，有了一棒改變戰局的機會。」