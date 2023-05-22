春季聯賽／林華偉準備好了再拚中職選秀 林柏佑點出優勢

台體大投手林華偉去年放棄加盟職棒機會先到大學磨練，教練林柏佑評價他進步多，球質佳、球進壘會竄是優點；林華偉也有入選亞運培訓隊，自評心理層面進步多，也將再拚選秀。

林華偉去年從青棒名校穀保家商畢業後投入中職選秀，被富邦悍將隊在最後一輪指名，但思考評估過後，選擇先到大學隊磨練。

林華偉在112年全國成棒甲組春季聯賽也投出好成績，預賽總計3場先發出賽，投16局有13次三振、2次四壞保送，失掉3分（1分責失分），戰績2勝、防禦率0.56，入選今年杭州亞運棒球培訓隊。

台體大（富邦公牛）陣中具有職棒資歷的教練林柏佑表示有看到林華偉的成長，無論直球的尾勁、轉速都好狠多，控球能力也變得比較好。

林柏佑表示，剛開始有發現林華偉在兩好球之後被打擊率高，可能是因球進壘的位置丟太好，但他現在知道在兩好球之後怎麼配球，可以把球控制在邊邊角角的位置。

林柏佑也提到林華偉的投球姿勢算有點四分之三出手位置，因為球質好、球進壘會竄，品質不錯，也有建議他去找類似投球姿勢的投手觀察，看好的投手怎麼發力、怎麼配球，林華偉也有投滑球，但還有進步空間，期待他持續進步。

林華偉此次春季聯賽三振率不錯，但他表示沒有刻意追求三振，可以幫助球隊贏球就好，自評這一年來身體素質進步，心理層面也變得更好，知道怎麼面對打者。

去年放棄加盟職棒的機會，林華偉表示現在已經準備好了，今年沒有意外的話應該會再度挑戰中職選秀，「無論去哪一隊、拚就對了。」