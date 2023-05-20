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中職／王建民英文指示「最後1人」 德保拉談50勝不容易
中信兄弟隊洋投德保拉跌跌撞撞的一役，得到陳文杰的逆轉三分砲相挺，兄弟終場以6：3中止樂天桃猿隊的6連勝，德保拉以85場出賽，超越1995年統一獅隊洋投王漢的91場，改寫高懸28年的史上最速50勝紀錄，回顧這一路走來，德保拉坦言不容易。
德保拉賽前已累積生涯49勝，前役吞敗，今天是第2度叩關50勝，先發6局共用108球，被敲9安打、失3分，帳面上雖是一場優質先發，但內容在一開賽就呈現不穩。
總教練彭政閔指出，德保拉開局有點不穩，但4、5局後感覺狀況就有回來，「投到108球才下場，也辛苦他了。」
德保拉則提到，有受到天氣影響，今天感覺身體比較累、流比較多汗，開賽時表現不穩，很多球進壘點都和自己要的位置有落差，導致投起來有用球加倍的感覺。
第6局林承飛從他手中敲安後，投手教練王建民上丘與他交談，隨後面對林立以右外野飛球抓下出局數，完成6局失3分優質先發。當時王建民如何與他交談？德保拉透露，建民教練是說英文，「說這就是最後一個打者，要把他解決。」
「知道50勝有一天會到來，不知道會這麼快，很開心可以歷史留名。」中職生涯從前5戰5敗起步，最終寫下最速50勝紀錄，德保拉表示，「這一條路走來不簡單，上去投手丘就要想著不要被換下來，付出很多心力在這方面。」
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