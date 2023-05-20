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中職／7局下兩軍狂換3投手、4代打 恰總：不是在鬥智

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練彭政閔。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊總教練彭政閔。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天以6：3中止樂天桃猿隊的6連勝，7局下的鬥智場面讓球迷直呼像在看台灣大賽，兄弟教頭彭政閔賽後則說不是在鬥智，「重點還是怎麼去運用自己選手，去做最好的調度。」

兩軍鬥智場面在7局下上演，兄弟由謝榮豪接手投球，先對成晉投出觸身球，兩出局後換上左投彭識穎，猿隊連兩棒代打，林泓育故意四壞、陳俊秀四壞保送上壘。

接著輪到捕手宋嘉翔的棒次，猿隊先是推出郭永維代打，看兄弟換上蔡齊哲，猿隊再改派陳晨威，猿隊該局的攻勢最終白忙一場，留下滿壘殘壘，兄弟單局共用3位投手，猿隊則是啟用4位代打。

彭政閔表示，「其實這幾天一直都有這個狀況，建民教練這邊給我想法、意見，做出判斷，然後結果是好的。」對於「鬥智說」，彭政閔強調，「沒有在跟誰鬥智，重點還是怎麼去運用自己選手，去做最好的調度。」

陳文杰5局轟出逆轉三分砲，彭政閔注意他近期打擊感覺已經越來越好，「已經有看到他打擊的強勁度越來越好，希望可以越來越穩定。」陳文杰則透露，第一輪的投打對決後，教練有提點、馬上去應變，開轟的打席是有策略的，至於策略是什麼？他笑答：「秘密，怕下次就用不了了。」

彭政閔 陳文杰 樂天桃猿 中信兄弟

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