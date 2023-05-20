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中職／德保拉從5敗起跑到挑戰最速50勝 撼動28年前王漢紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉。本報資料照片
中信兄弟隊先發投手德保拉。本報資料照片

中信兄弟隊昨天由4位本土投手締造聯盟史上第一次接力無安打比賽，今天要繼續追逐史冊，洋投德保拉在桃園球場登板，第2度爭取中職生涯第50勝，改寫最速50勝還有6場的「嗆司」，希望濃厚。

史上最快50勝紀錄由統一獅隊洋投王漢保持，1995年8月5日達陣時，為他的第91場出賽。至於本土投手最速50勝紀錄，前3名依序為陳義信95場、黃平洋109場、謝長亨115場。

今天在桃園球場的賽事若能獲得老天賞臉、順利開打，將是德保拉在中職的第85場登場，也就是說他只要能在接下來6場拿到1勝，就會刷新王漢的紀錄，破紀錄難度堪稱只有半顆星。

德保拉的中職生涯開低走高，從2020年5戰5敗展開，因疫情洋將替換不及而續命，卻在接下來搖身成為近年最強洋投，前三季分別進袋16、16、14勝，本季前7場先發拿下3勝，已累積49勝。

德保拉今天的對手樂天桃猿隊近期處於6連勝，穩坐龍頭寶座，此役推出陳克羿先發，挑戰7連勝。

德保拉 中職 王漢

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