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中職／連兩天投第1球 羅力27日先發28日當開球嘉賓

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊高規格迎接傳奇球星羅力（Mike Loree）回歸，5月27、28日連兩天要由他投出第一球，也將揭幕羅力背號紀念裝置。。 聯合報系資料照
富邦悍將隊高規格迎接傳奇球星羅力（Mike Loree）回歸，5月27、28日連兩天要由他投出第一球，也將揭幕羅力背號紀念裝置。。 聯合報系資料照

富邦悍將隊高規格迎接傳奇球星羅力（Mike Loree）回歸，5月27、28日連兩天要由他投出第一球，只不過27日是登錄上場的先發，28日則是作為開球嘉賓亮相，當天也將揭幕羅力背號紀念裝置。

富邦悍將「L39end:The One and Only」主題日將在5月27日、28日登場，投手羅力重返新莊棒球場與大家見面，其中27日先前已經公布羅力將以先發投手身分投完一打席，寫下中職首位洋將以本土球員登錄出賽紀錄。

富邦悍將隊「L39end:The One and Only」主題日將在5月27日、28日登場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「L39end:The One and Only」主題日將在5月27日、28日登場。圖／富邦悍將隊提供

28日也有榮耀活動，賽前將揭幕於新莊棒球場的羅力背號紀念展示裝置，並由羅力擔任開球嘉賓為比賽開球，同時在主題日27、28兩日將安排簽名會與悍將隊家人見面，富邦球團去年9月5日在新莊球場為羅力舉辦引退儀式，並宣布富邦悍將隊的39號球衣將永久屬於羅力一人。

悍將「L39end」主題日場外將安排眾多與羅力有關的活動攤位與球迷同樂，包括「踏上征途」、「勇往直前」、「勝利擊掌」、「光榮永在」等關卡，只要完成闖關，即可獲得羅力傳奇金屬書籤一份，27日「榮耀金」、28日「雋永銀」。

本次「L39end:The One and Only」主題日除場邊活動以外，球團也安排27日賽後及28日賽前均舉辦「羅力榮耀簽名會」，凡當日於新莊球場一樓商品旗艦店單筆結帳金額滿$3,000元即可領取簽名會號碼牌一張（不得多張累計，限量150張依序發放）。

28日賽前另舉辦「十年一見傳奇新書座談簽名會」，由羅力與「錢Sir」錢定遠主播進行對談，並於會後進行簽名會，更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。

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