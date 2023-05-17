中職／死獅打線4度遭完封本季最多 威達爾率猿5連勝

桃園棒球場上演一場投手戰，統一獅隊胡智爲面對近期打擊最火燙的樂天桃猿隊，先發7局只掉1分，然而猿隊不僅先發投手威達爾沒掉分，更與2位牛棚投手演出聯手完封，1：0擊敗獅隊，拿下5連勝續居龍頭。

威達爾今天先發7局，被敲6支安打，不過剛好前6局各1支，未造成威脅，7局上投出三上三下後退場，加上後續許峻暘、豪勁各投1局守住戰局，威達爾收下本季第5勝。

樂天打線全場6支安打還比獅隊少1安，但夠用就好，2局下藍寅倫敲出三壘安打，再靠郭嚴文內野滾地球先馳得點，讓投7局被敲出6安、失1分的胡智爲悲情吞敗。

猿隊能夠完封，守備也幫了很大忙，二壘手楊晉豪在5局上就有兩次美技、抓到三個出局數，他先是飛撲攔下差點穿越中線的安打，又在一壘有人時接到林靖凱敲出的中間方向滾地，自踩二壘、傳往一壘，成功策動雙殺；4局上威達爾自己有1次失誤，但無礙大局。

統一獅隊第4度遭到對手完封，成為本季最多的一隊，近7戰打下13分，場均不到2分，這還是有14日在台南球場單場攻下5分的成績加入計算的結果。