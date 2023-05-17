快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／死獅打線4度遭完封本季最多 威達爾率猿5連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊先發投手威達爾。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手威達爾。圖／樂天桃猿隊提供

桃園棒球場上演一場投手戰，統一獅隊胡智爲面對近期打擊最火燙的樂天桃猿隊，先發7局只掉1分，然而猿隊不僅先發投手威達爾沒掉分，更與2位牛棚投手演出聯手完封，1：0擊敗獅隊，拿下5連勝續居龍頭。

威達爾今天先發7局，被敲6支安打，不過剛好前6局各1支，未造成威脅，7局上投出三上三下後退場，加上後續許峻暘、豪勁各投1局守住戰局，威達爾收下本季第5勝。

樂天打線全場6支安打還比獅隊少1安，但夠用就好，2局下藍寅倫敲出三壘安打，再靠郭嚴文內野滾地球先馳得點，讓投7局被敲出6安、失1分的胡智爲悲情吞敗。

猿隊能夠完封，守備也幫了很大忙，二壘手楊晉豪在5局上就有兩次美技、抓到三個出局數，他先是飛撲攔下差點穿越中線的安打，又在一壘有人時接到林靖凱敲出的中間方向滾地，自踩二壘、傳往一壘，成功策動雙殺；4局上威達爾自己有1次失誤，但無礙大局。

統一獅隊第4度遭到對手完封，成為本季最多的一隊，近7戰打下13分，場均不到2分，這還是有14日在台南球場單場攻下5分的成績加入計算的結果。

樂天桃猿 統一獅 藍寅倫 許峻暘 棒球 林靖凱 郭嚴文

延伸閱讀

中職／統一獅本土先發3人輪流 胡智爲到二軍充分休息

花蓮詐騙一年多來破億 統一獅胡智為、古林睿煬來反詐

中職／帶著好節奏回一軍 胡智爲7局7K好投擒龍

中職／林岱安膝蓋腫脹不嚴重 胡智爲花蓮系列賽回先發

相關新聞

中職／岳政華3長打助象止敗 差一壘安完全打擊史上罕見

中信兄弟隊岳政華重返一軍的第一天就與詹子賢攜手開轟，球隊前3分都跟他有關，幫助兄弟以8：2擊敗富邦悍將隊，終止2連敗，也...

中職／死獅打線4度遭完封本季最多 威達爾率猿5連勝

桃園棒球場上演一場投手戰，統一獅隊胡智爲面對近期打擊最火燙的樂天桃猿隊，先發7局只掉1分，然而猿隊不僅先發投手威達爾沒掉...

中職／還在台灣！平野惠一現身新莊 新職務有共識

中信兄弟近期教練團大地震，原擔任一軍打擊與野手統籌教練的日籍教練平野惠一被傳有意離台，不過今天低調現身新莊棒球場，關心球...

中職／恰總扛！扶曾頌恩退場 彭政閔：這沒什麼

中信兄弟隊今晚以8：2擊敗富邦悍將隊，7局上出現小插曲，曾頌恩因腿部不適退場，「恰總」總教練彭政閔直接拉起他的手臂，將半...

中職／岳政華差點「完全打擊+生涯百安」 關鍵字是王威晨

中信兄弟隊岳政華回歸一軍的第一晚就繳出3安猛打賞，3支長打貢獻3分打點，只差一壘安打就完全打擊，但最後一支安打讓他生涯百...

中職／悍將隊主力捕手換人當 姚冠瑋出賽1年抵3年

戴培峰、張進德接連受傷，富邦悍將隊主力捕手換人當，姚冠瑋本季出賽數17場，已經逼近前3年總和，如何適應是他近期課題；打席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦