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中職／邦龍衝突已開會討論 楊清瓏點出三壘教練衝出需避免

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
14日新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現火爆場景，悍將投手肯特對戰龍隊郭天信時發生衝突，導致兩隊在場上對峙。記者侯永全／攝影
14日新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現火爆場景，悍將投手肯特對戰龍隊郭天信時發生衝突，導致兩隊在場上對峙。記者侯永全／攝影

富邦悍將、味全龍隊昨天因1個不該准許的暫停，引發連串爭議，聯盟秘書長楊清瓏對此坦言，主審接受暫停的時機不恰當，昨天賽後已經做進一步檢討，也提到龍隊三壘指導教練陳志偉衝出來是需要避免的，「造成無謂的衝突」。

爭議畫面出現在昨役第4局郭天信的打席，在肯特已啟動投球動作時伸手示意暫停，主審羅鈞鴻也同意，肯特這球投出後相當不滿，先是要求打者站回打擊區，接著對主審開噴，不該在投手已啟動投球時同意暫停。

肯特的前跨腳已經啟動，主審給了這個不該准許的暫停，後續不僅引發肯特不滿，龍隊三壘指導教練陳志偉介入參戰、郭天信摔棒對峙，更因雙方板凳清空對兩隊都祭出警告「控場」，肯特、藍愷青、林子昱、廖任磊都因非蓄意的觸身球而被趕出場。

楊清瓏今天受訪指出，昨天比賽結束後，已與裁判討論，給打者喊暫停的時機怎麼拿捏，也做進一步檢討；是否有後續懲處？他指出，這些都會列入裁判考核項目，若有瑕疵都會記錄下來。

他也解釋當下為何給予雙方警告，「當下兩邊都有衝上來，裁判會議決議要跟兩隊警告，根據規章，有觸身球就是要換。」

對於悍將教頭丘昌榮、投手肯特認為這部分能否保留彈性，明顯非蓄意觸身球也要被趕太過嚴苛，楊清瓏表示，這部分會聽取大家意見，今年考慮在明星賽之前或新人測試會之前，召開總教練會議，整理大家意見再做討論。

楊清瓏 郭天信 明星賽

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