中職／郭天信造成「4殺」的暫停 楊清瓏認主審不該准許

富邦悍將、味全龍隊昨天因1個暫停後續上演「4殺」，共4名投手受到牽連遭勒令退場，對於郭天信喊暫停的時機，聯盟秘書長楊清瓏坦言，肯特的前跨腳已經啟動，主審不該准許暫停。

爭議畫面出現在昨役第4局郭天信的打席，在肯特已啟動投球動作時伸手示意暫停，主審羅鈞鴻也同意，肯特這球投出後相當不滿，先是要求打者站回打擊區，接著對主審開噴，不該在投手已啟動投球時同意暫停。

根據棒球規則補述1.09 「暫停時間認定及限制之規定」中的C項「擊球員暫停」內容所述：「當投手啟動投球連貫動作時，擊球員不得要求暫停並退出打擊區。未獲主審允許時，則以當時投出之好壞球宣告之，不得提出異議。」

楊清瓏也對此回應，當時投手的前跨腳已經啟動，對於打者要求暫停，主審不應准許。

主審給了這個暫停，後續不僅引發肯特不滿，龍隊三壘指導教練陳志偉介入參戰、郭天信摔棒對峙，更因雙方板凳清空對兩隊都祭出警告「控場」，肯特、藍愷青、林子昱、廖任磊都因非蓄意的觸身球而被趕出場。