快訊

多國學校讓母親節「轉型」 有人說體貼、有人嗆離譜

女神修修臉？王祖賢教佛門禮儀 網一看嘆「完了」嫌醫美過頭

台北市信義區「天坑」 蔣萬安：對北市工地全面清查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／楊晉豪披猿隊球衣首轟 三分砲炸裂熟悉的新莊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
楊晉豪敲出三分砲，是他轉戰樂天桃猿隊後的首轟。記者余承翰／攝影
楊晉豪敲出三分砲，是他轉戰樂天桃猿隊後的首轟。記者余承翰／攝影

楊晉豪去年季中轉戰樂天桃猿隊，身著猿隊球衣的第一轟，今天在熟悉的新莊球場出現，面對富邦悍將隊強投江少慶敲出三分砲。

楊晉豪為悍將隊2017年選秀第一指名，但過去在悍將體系成長有限，始終未能站穩一軍，去年季中在一筆2換2的交易案中轉戰猿隊，今年在林立受傷降下二軍休養的空檔，稱職頂上空缺。

猿隊今天在新莊客場出戰悍將隊，楊晉豪扛起第3棒、二壘手，面對悍將隊先發投手江少慶，首打席選到保送，第2打席則是炸裂三分砲，挹注猿隊攻下4分大局。

楊晉豪在悍將隊時期敲出3轟，前一發已是2021年11月21日，轉隊後首轟在今天出現；江少慶則是本季首度被敲全壘打，他本季前5場登板單場失分最多2分，此役已確定會是他個人本季至今最多失分的一役。

江少慶 樂天桃猿 富邦悍將 林立

延伸閱讀

中職／江少慶怎麼了？近1年首次投4局退場 悍將給答案

MiLB／劉致榮7局無安打完封勝 旅美台將第二人

中職／4月MVP輸1票有霸氣體悟 江少慶天使臂膀儀式有原因

中職／劉基鴻、鋼龍奪4月MVP 江少慶防禦率0.71卻輸1票

相關新聞

中職／讚恰總領袖氣質 林岳平不給評語：太早

「恰恰」變「恰總」的第一戰，統一獅隊總教練林岳平在對面休息區觀察調度，大讚彭政閔具有領袖氣質，但要給出評語，林岳平認為「...

中職／收執教首勝手機湧祝賀訊息 彭政閔努力早睡

昨晚拿下執教首勝，中信兄弟隊總教練彭政閔賽後收到不少祝賀訊息，但他還是盡量讓自己早點入眠，因為這只是第一步，「未來還有艱...

中職／王建民首次站上一軍投手丘 跟鄭浩均聊完就下庄

王建民接下中信兄弟隊一軍投手教練任務後，外界期盼看到他走上投手丘，他自己笑說：「最好是不要。」今天首次上場走秀，跟先發投...

中職／羅力筆下自帶C位的男人 林哲瑄懂他的異鄉感受

羅力犀利筆觸下揭露的那場2020年賽季終戰後的爭議會議，林哲瑄也在場景中占據一角，為羅力送上溫暖的擁抱。林哲瑄已經看了他...

中職／曹佑寧132公里開球有劇本 李宗賢自行加戲嚇到他

富邦悍將隊今天舉辦心動時刻主題日，曹佑寧擔任開球嘉賓、粉嫩登場，上演電影《KANO》中的橋段，為他接捕的好友李宗賢自行加...

中職／好友曹佑寧來開球 李宗賢虧不來練球就自己撿球

富邦悍將隊今天邀請曹佑寧擔任開球嘉賓，接球捕手不作第二人想，當然就是他的超級好友李宗賢，賽前聊起此事，話裡盡顯出好交情，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦