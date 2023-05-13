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中職／楊晉豪披猿隊球衣首轟 三分砲炸裂熟悉的新莊
楊晉豪去年季中轉戰樂天桃猿隊，身著猿隊球衣的第一轟，今天在熟悉的新莊球場出現，面對富邦悍將隊強投江少慶敲出三分砲。
楊晉豪為悍將隊2017年選秀第一指名，但過去在悍將體系成長有限，始終未能站穩一軍，去年季中在一筆2換2的交易案中轉戰猿隊，今年在林立受傷降下二軍休養的空檔，稱職頂上空缺。
猿隊今天在新莊客場出戰悍將隊，楊晉豪扛起第3棒、二壘手，面對悍將隊先發投手江少慶，首打席選到保送，第2打席則是炸裂三分砲，挹注猿隊攻下4分大局。
楊晉豪在悍將隊時期敲出3轟，前一發已是2021年11月21日，轉隊後首轟在今天出現；江少慶則是本季首度被敲全壘打，他本季前5場登板單場失分最多2分，此役已確定會是他個人本季至今最多失分的一役。
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