快訊

中職／兄弟確定「換助」！ 恰總上任大風吹二軍教練團全變一軍

懶人卡／生死瞬間！建案吊臂砸中捷車廂 恐怖過程全紀錄

證實了！大S聲明認婚禮前流產 胎死腹中4天後嫁汪小菲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟確定「換助」！ 恰總上任大風吹二軍教練團全變一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
兄弟球團宣布林威助轉任球團海外發展顧問，由副領隊、農場主管「彭政閔」（圖）接任總教練。圖／中信兄弟隊提供
兄弟球團宣布林威助轉任球團海外發展顧問，由副領隊、農場主管「彭政閔」（圖）接任總教練。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟在10日賽前宣布林威助「請假一天」開始，延燒了5個小時的傳聞終於在賽後獲得證實，兄弟球團宣布林威助轉任球團海外發展顧問，由副領隊、農場主管「彭政閔」接任總教練。

兄弟球團表示，歷經七年六亞和二連霸後，為持續追求球團長遠發展，今日宣布新的人員調動，由副領隊、農場主管彭政閔接任總教練。

另外教練團異動方面，原二軍總教練林明憲擔任一軍野手統籌教練，原二軍投手教練王建民擔任一軍投手教練，原二軍投捕教練王峻杰擔任一軍投捕教練；並由陳智弘接任二軍總教練，平野惠一及佛斯特轉任農場野手發展總監及農場投手發展總監，持續為二軍及農場的培育努力。

彭政閔2001年加入中華職棒，19 個球季敲出 2,044 支安打、192 轟、1096 分打點，多次獲得打擊王、金手套獎。2019 年引退後，即擔任中信兄弟副領隊兼農 場主管，主要負責選手養成的訓練規劃，深入了解球隊文化與氣氛，亦熟悉不同世 代的球員，對於賽季期間的戰力調度與安排，以及中長期培養更多潛力球員，具備 通盤的規劃能力與視野，能幫助球隊永續經營。

另一方面，擔任副領隊也培養了領導與管理能力，加上赴美交流參訪期間參與小聯盟的教練團運作，經歷豐富且完整， 足以勝任總教練職務。

中信球團長久致力於深耕球員發展及精進球隊戰績並進，高度肯定林威助總教練在其任內帶領球隊締造二連霸成績，能力與貢獻皆有目共睹，球團將賦予更艱鉅任務，轉任球團海外發展顧問，協助推動亞洲大聯盟的進展，並負責規劃球團拓展日、韓及大陸業務，以中信兄弟經驗全面提升台灣及亞洲棒球實力。

中信兄弟教練團改組詳細內容如下:

1、 彭政閔:原為副領隊兼農場主管，轉任一軍總教練。

2、 林明憲:原為二軍總教練，轉任一軍野手統籌教練。

3、 王建民:原為二軍投手教練，轉任一軍投手教練。

4、 王竣杰:原為二軍投捕教練，轉任一軍投捕教練。

5、 林威助:原為一軍總教練，轉職球團海外發展顧問。

6、 陳智弘:原為一軍投捕教練，轉任二軍總教練。

7、 平野惠一(Hirano Keiichi):原為一軍打擊/內野統籌教練，轉任農場野手 發展總監。

8、 佛斯特(John Foster):原為一軍投手教練，轉任農場投手發展總監。

今年球季中信兄弟開季1勝5敗是隊史10年來最慘，林威助交出兵符前的最後一戰擊敗富邦悍將隊，不過9勝15敗1和的戰績仍在上半季墊底。

林威助自2020年接掌一軍兵符後，第一年就率領球隊拿下相隔10年的冠軍，隔年完成二連霸，如今黯然下台，在一軍留下執教265場、144勝111敗10和、勝率5成65的成績。

林威助 中信兄弟 彭政閔

延伸閱讀

中職／換帥傳聞中…鄭凱文相隔2895天完投 率兄弟2連勝

中職／總教練林威助傳下台「改恰恰接任」 兄弟球團賽後回應

中職／林威助請假一天 陳江和暫代中信兄弟總教練

中職／新洋投金安傷史豐富有隱憂？林威助說現場看才準

相關新聞

中職／兄弟球團宣布彭政閔接任教頭 林威助轉任球團顧問

從中信兄弟在10日賽前宣布林威助「請假一天」開始，延燒了5個小時的傳聞終於在賽後獲得證實，兄弟球團宣布林威助轉任球團海外...

中職／總教練林威助傳下台「改恰恰接任」 兄弟球團賽後回應

中信兄弟隊總教練林威助的請假一天可能變成無限期休假，外傳林威助將離開總教練一職，這是中職史上第一次連霸教頭在隔年季中被解...

中職／換帥傳聞中…鄭凱文相隔2895天完投 率兄弟2連勝

中信兄弟隊今晚深陷換帥傳聞，先發投手鄭凱文演出9局失2分好投，相隔2895天再次完投，加上詹子賢暌違214天的全壘打，今...

中職／池恩齊盼對決哥哥吳俊偉 詹子賢認證兩人很像

富邦悍將隊今天將內野手池恩齊註冊並拉上一軍隨隊，賽前與哥哥吳俊偉合照時，就連中信兄弟隊隊友詹子賢都驚呼：「也長太像了吧。...

中職／生涯500局達陣 陳仕朋調適經典賽症候群

富邦悍將隊左投陳仕朋昨天投完前2局，聽到現場廣播才發現達成生涯500局投球，連四年投破百局的他，今年開季雖然遇到「經典賽...

中職／林威助請假一天 陳江和暫代中信兄弟總教練

中信兄弟隊總教練林威助今天沒到新莊棒球場，因家中有事請假一天，改由首席教練陳江和代班，陳江和首次在先發打序表簽名，不過代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦