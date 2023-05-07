中職／張泰山出書暢銷1個月6刷 從「家」出發分享心路歷程

張泰山自傳「HOME RUN：森林王子張泰山O～EO」出版1個月就6刷、成為暢銷書，曾是中職最會「跑回家」（全壘打）的男人，從「家」出發，分享努力翻轉人生的心路歷程。

中職退役球星、現任味全龍隊打擊教練張泰山出書，今天新書分享會湧入許多球迷，張泰山與老婆、也是新書執筆者吳靜宜一同出席，吳靜宜穿著休閒的白色上衣配牛仔褲，要幫球迷重現兩人初次約會的場景，吳靜宜笑說，真實還原的話，張泰山是白襪配涼鞋，但這樣穿來發表會不好看。

張泰山稱這本自傳是人生「五局中場」的整理回顧，透過回望自己的人生，有機會再次觸摸、安撫曾經的痛與遺憾；書名用HOME RUN，除了是連結全壘打，也代表所有的故事都是從「家」出發、再回到「家」的棒球路。

張泰山回顧原生家庭，爸爸很早就因病過世，家中兄弟姊妹多，也有手足因為家境不好的關係提早離世，張泰山在分享會上用一貫幽默語氣提到，小時候媽媽很會運用自然資源，常跟媽媽去採野菜、捕捉自然物資當作食物，但其實是因為經濟不好買不起。

張泰山分享到小時候帶便當的回憶，看著同學便當菜色、有錢去福利社買零食，自己有時候的便當打開都是分不清什麼食材的黑色，這也成為推動張泰山往前的動力，「我很努力想要改善我的家庭環境」。

張泰山的故事離不開「家」，除了原生家庭，他也還原2008年北京奧運，因為服用備孕藥物「可洛米分」藥檢沒有通過的事情，儘管老婆十分謹慎，提前停藥、詢問醫生意見，但最後還是藥檢異常，也讓吳靜宜很自責。

今天分享會上張泰山與吳靜宜的兒女也有出席，再多的風波，因為有家人陪伴所以有走下去的力量，張泰山的兒子目前在大園國中棒球隊打球，張泰山介紹現在小五的女兒笑說「妹妹想要當諧星」，兩人也大方上台自我介紹、合影。

張泰山感謝伯樂徐總領進中職 自認幸運也很努力

中華職棒退役球星、現任味全龍隊打擊教練張泰山（右）7日在台北舉行新書分享會，妻子吳靜宜（左）及一雙兒女也一同出席，張泰山從「家」出發，分享努力翻轉人生的心路歷程。 中央社

「我很幸運，但我也很努力。」中職退役球星張泰山用這句話總結球員生涯，感謝伯樂徐生明帶領他，也分享面對困境的不服輸，談起身上大小傷勢，張泰山笑說：「我是中職第一個鉤骨骨折的球員。」

中職退役球星、現任味全龍隊打擊教練張泰山出版自傳「HOME RUN：森林王子張泰山O～EO 」，今天舉辦新書發表會，新書概念以「家」出發再回到「家」的棒球路。

張泰山書中除了回憶原生家庭，也回顧棒球生涯中最重要的伯樂、已故教頭徐生明對自己的提拔，「沒有徐生明就沒有張泰山」。

張泰山的爸爸很早就過世，張泰山形容徐生明是另一個像「父親」的角色，當年一度要簽合約往台灣大聯盟發展，下筆最後一刻接到徐生明傳來的BB Call（呼叫器），跟著徐生明加入味全龍隊，「沒有徐老師，我就不會成為中華職棒許多紀錄的保持人。」

張泰山職棒生涯也有遇過球隊解散、轉隊興農牛隊，後來又轉隊到統一獅隊。張泰山生涯289發全壘打曾是中職全壘打紀錄保持人，直到去年才被林智勝改寫紀錄，但289發全壘打之中，他直言印象最深刻的是到統一獅隊第一年全壘打幫助球隊打入季後賽。

張泰山回憶，那發全壘打後哭很慘，離開興農牛隊到獅隊，「我不服輸，我想在另外一個地方讓大家看到，我還是有能力站在場上」，遇到挫折不能消極、要有自信，走到哪都可以做好。

張泰山直言自己很幸運，但也很努力，身上大小傷勢都看在老婆吳靜宜眼中，吳靜宜提到張泰山大腿肌肉斷掉、都可以看到明顯的凹陷，也提到看著張泰山去日本打球時，每天用冰塊自己治療的心疼畫面。

但談起傷勢，張泰山不改幽默略帶自豪的語氣笑著說，「張育成不是鉤骨骨折嗎？我就是中職第一個鉤骨骨折的球員。」與傷痛共存，是運動員必須具備的意志力，張泰山撐過來了，才能在中職留下許多目前還是後輩追逐的紀錄。