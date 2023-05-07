中職／統一獅本土先發3人輪流 胡智爲到二軍充分休息

中職統一獅隊目前本土先發由林子崴、胡智爲及古林睿煬3人來輪值，目前胡智爲已下二軍盼讓他充分休息，並預計之後拉林子崴上一軍，以這樣的模式讓牛棚投手維持在8人。

胡智爲在4日先發對味全龍隊投7局，只被敲出4支安打，投1次保送，飆出7次三振，失掉1分，奪下本季第2勝，也獲選為單場最有價值球員。不過胡智爲在5日就被降下二軍，獅隊總教練林岳平今天受訪時表示，主要是讓胡智爲下二軍充分休息。

林岳平說明，胡智爲若一直待在一軍，休息5、6天後，雖然還是可以在先發輪值，但狀態沒辦法恢復到100%，「等於如果一直在先發輪值裡，他的狀況會一直往下掉，與其這樣不如就讓他充分休息，保有他每次出來都是精力旺盛。」

胡智爲下二軍之後，接下來獅隊預計拉左投林子崴上一軍，他在上一場4月26日對味全龍隊時，繳出6.1局失1分（非責失）好投。林岳平說明，現在本土先發輪值會採用3人輪流上一軍出賽的模式，像是古林睿煬下星期先發完之後也會到二軍休息，以維持先發投手數量，「這樣牛棚就可以維持在8個人。」