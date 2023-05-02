日職／橫濱宣傳鮑爾招牌收刀動作 終結者山崎康晃不爽了

大聯盟塞揚投手包爾（Trevor Bauer）本季加盟日職橫濱隊，即將在5月3日迎來一軍初登板，他向球迷示範招牌收刀動作，沒想到橫濱救援投手「小魔神」山崎康晃卻不開心，認為這動作不尊重對手。

橫濱日前在社群媒體發布影片，鮑爾示範他在三振後，會做出的收刀動作，並邀請球迷一起做。不過山崎康晃卻留言寫道，「官方不要煽動了，白癡，這很不尊重。還有其他較好的方式。」

許多日本球迷對山崎康晃的行為驚訝，認為他若有不滿，應直接向球隊反應。對此山崎康晃在推特寫道，「和大家說的一樣，今天我會和球團高層談話。」

橫濱似乎沒受山崎康晃言論影響，稍早宣布推出包爾周邊商品，包括印有包爾收劍圖案的短袖上衣。