日職／橫濱宣傳鮑爾招牌收刀動作 終結者山崎康晃不爽了
大聯盟塞揚投手包爾（Trevor Bauer）本季加盟日職橫濱隊，即將在5月3日迎來一軍初登板，他向球迷示範招牌收刀動作，沒想到橫濱救援投手「小魔神」山崎康晃卻不開心，認為這動作不尊重對手。
橫濱日前在社群媒體發布影片，鮑爾示範他在三振後，會做出的收刀動作，並邀請球迷一起做。不過山崎康晃卻留言寫道，「官方不要煽動了，白癡，這很不尊重。還有其他較好的方式。」
From #バウアー 選手🎥— 横浜DeNAベイスターズ (@ydb_yokohama) 2023年5月1日
奪三振(一部)にあわせて、皆さんと一緒に「#SWORDセレブレーション」!!🏟💪
Let's do "SWORD Celebration" together in Yokohama Stadium !⚔️#刀ポーズ #横浜スタジアム#baystars @BauerOutage pic.twitter.com/CCKwr2f9KB
許多日本球迷對山崎康晃的行為驚訝，認為他若有不滿，應直接向球隊反應。對此山崎康晃在推特寫道，「和大家說的一樣，今天我會和球團高層談話。」
橫濱似乎沒受山崎康晃言論影響，稍早宣布推出包爾周邊商品，包括印有包爾收劍圖案的短袖上衣。
明日5/2(火)より #バウアー 選手「#SWORDセレブレーション」&「#BAUER来浜」ビジュアルグッズ発売決定！！⚔️✨— 横浜DeNAベイスターズ (@ydb_yokohama) 2023年5月1日
詳しくはこちらhttps://t.co/dJY45hAtEu#baystars@BauerOutage https://t.co/ZwASAHrnvv pic.twitter.com/Ah35lLo2xD
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