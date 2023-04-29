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中職／不當張泰山接班人 劉基鴻衝上全壘打、打點雙冠

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊劉基鴻。記者蘇志畬／攝影

味全龍劉基鴻開季猛打，以4轟、14分打點暫居聯盟雙冠王，近況好到自己有感，跟過去兩年相比，他學會看淡外界評價，不用再跟張泰山比較，「世界上只有一個張泰山、一個劉基鴻」。

2019年味全龍隊重返中職的第一年，劉基鴻成為選秀狀元，也被冠上「張泰山接班人」的封號，外界對他有高度期待，劉基鴻自己也亂了步調，他說：「那時候會在意別人怎麼看，現在知道別人怎麼看是他們的事，我要做的是讓別人無話可說。」

心態轉念外還有訓練的改變，劉基鴻去年整季敲出9轟，今年18場4轟，打出生涯最佳開季，他也坦言確實今年身體感覺不錯，原因是因為手傷在春訓從「復健組」出發，不能技術訓練反而更在重量訓練下功夫，「有感覺身體素質提升，也反映在球場上」。

打擊數據不錯，但劉基鴻不願多想，「專注在每一場比賽，不要想得太遠，一場一場來。」今年揮空率能夠降低，主要試選球有提升，「把不好的球選掉，自然剩下好打的球可以打。」

對於「張泰山接班人」的稱號，龍隊打擊教練張泰山也親自為劉基鴻卸下這項負擔，劉基鴻表示，張泰山曾對他說，無論張泰山、劉基鴻世界上都只有一個，希望他打出自己的名號，「讓別人說你是劉基鴻，不是張泰山。」劉基鴻也說：「現在慢慢有這個感覺。」

劉基鴻 張泰山 味全龍

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