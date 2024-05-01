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MLB／場上打拳擊！釀酒人、光芒4人遭驅逐 當事人這麼說

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
釀酒人隊與光芒隊之戰上演大亂鬥。 路透
釀酒人隊與光芒隊之戰上演大亂鬥。 路透

美國職棒釀酒人隊與光芒隊之戰上演大亂鬥，釀酒人投手尤理柏（Abner Uribe）與光芒隊外野手希瑞（Jose Siri）互毆，引發板凳清空，加上先前的導火線，此戰一共4人被驅逐出場。

釀酒人隊今天以8：2擊敗光芒，終止3連敗，然而比賽過程充滿曲折，先是希瑞在3局上敲出陽春砲後，大動作甩棒，到6局上釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta）在0好3壞下，對希瑞投出觸身球。

事情開始變得複雜，主審古馳歐尼（Chris Guccione）召集裁判討論後，決定將培洛塔驅逐出場，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）上場抗議後，也被驅逐出場。

不過前7局打完，釀酒人隊取得8：2領先，8局上希瑞敲出一壘滾地球出局後，與前往補位的投手尤理柏開始對談，即使裁判趕緊卡在兩人中間，尤理柏仍揮拳開揍，希瑞也不甘反擊，接著兩隊球員都衝上場。

尤理柏、希瑞也都被驅逐出場，希瑞表示，自己跑向一壘時，肩膀突然被尤理柏碰了一下，「我問他在幹嘛？他說『因為我喜歡』，那就沒什麼好說的，接著他就出拳了，我只是揮了兩拳保護自己。」

尤理柏的說法則是，「我認為有些言語交換的內容無關比賽，導致場面變得火爆，我想重新回看影片就知道到底發生什麼事。」

釀酒人總教練墨菲則慶幸沒有人受到太嚴重的傷勢，「比賽中有很多情緒…有些發生在人與人之間的事情，你無法知道過去的歷史全貌，我知道的是，我最好不要對此說太多。」

光芒 釀酒人

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