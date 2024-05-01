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MLB／背傷快好了換拇指…薛則復健賽中斷：很沮喪

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
薛則好不容易快傷癒復出，今天又傳拇指痠痛消息。 美聯社
薛則好不容易快傷癒復出，今天又傳拇指痠痛消息。 美聯社

遊騎兵隊塞揚投手薛則Max Scherzer）原訂今天要在小聯盟投第2場復健賽，不料因拇指痠痛被移除先發，薛則坦言：「我非常沮喪，很想要上場投球。」

薛則去年曾因右上臂大圓肌拉傷提前報銷，季後又進行椎間盤手術，不過因復健進度良好，原本有望提前歸隊，如今卻又發生新狀況。

「我已經準備好要迎接復出了。」薛則說：「從背部手術回來後，我一直盡快想要歸隊，讓自己回到能幫助球隊的狀況，結果卻因為拇指受傷而無法出賽。」

總教練波奇（Bruce Bochy）則相對沒那麼悲觀，他認為薛則傷勢只是小問題，幾天就可以處理好，不需要花到幾周的時間。

薛則前一場復健賽再3A投了3局、52球，但在這之前的模擬賽時，他就已經感覺右大拇指不太舒服，但還可控制，直到準備第二場復健賽前又發生變化，「在牛棚練習時感覺變糟了。」薛則說：「影響到前臂也開始覺得緊繃，需要幾天休息一下，讓一切重回常軌。」

Max Scherzer 牛棚 薛則

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