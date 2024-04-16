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MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早就知道水原在搞鬼

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水原一平非法賭博、挪用大谷翔平帳戶還債引發巨大風波。 路透社
水原一平非法賭博、挪用大谷翔平帳戶還債引發巨大風波。 路透社

水原一平非法賭博、挪用大谷翔平帳戶還債，事件曝光之初，外界對大谷投射不少懷疑視線，道奇隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）還原事發當晚大谷的行動，讓道奇全隊都相信他是清白，「他的反應是，『拿走我的手機，去查清楚』。」

葛拉斯諾接受 「The Chris Rose Rotation」 Podcast節目訪談，聊到水原驚天竊案，被問到是否曾經為了此事關心大谷，他回應並沒有正式說些什麼，但全隊都在他身後力挺他。

水原在首爾賽首戰賽後休息室說出自己賭博欠債的事，在全隊面前聲稱大谷幫自己還債，但當時隊友就已經嗅到不尋常的感覺，「只要是待在這個休息室裡的人，大家都知道這件事與他無關，他所做的第一件事，是說『拿走我的手機，去查清楚』。」

葛拉斯諾表示，「所以我們都很早就知道，是水原在搞鬼。」

葛拉斯諾進一步指出，從沒感覺大谷因為這件事而感到有壓力或心理動搖，「當你知道自己清白，釐清真相只是時間早晚的問題，我很開心這件事終於水落石出，所以他現在可以專注球季，我知道他會被問這件事一整年，但我相信他可以應對得很好。」

大谷翔平 水原一平 道奇

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