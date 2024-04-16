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MLB／經紀公司將重建「大谷團隊」 配備多位財務專家

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
有鑒於水原一平風波，經紀公司將為大谷翔平配置相關理財團隊。 美聯社
有鑒於水原一平風波，經紀公司將為大谷翔平配置相關理財團隊。 美聯社

前翻譯水原一平過去扮演大谷翔平的哆啦A夢，靠他搞定在美國生活的大小事，卻也衍生出驚天竊案，據美國媒體報導，大谷的經紀公司CAA將重建「大谷團隊」，允諾為他配備記帳員、會計師等專家，避免讓他再當「財務小白」。

水原從大谷赴美時所開設的薪資帳戶竊取1600萬美元，事件在3月首爾賽期間爆發，水原過去6年的「人設」破滅，從大谷身邊形影不離、情同兄弟的夥伴，變成一名無藥可救的賭徒、詐欺犯。

華爾街日報日前報導，CAA允諾為大谷提供全面的財務管理支援，包括一名記帳員、一名財務經理、一名會計師、一名運動行銷專家。

報導中指出，CAA在此次事件中最失敗的地方，就是讓水原在「大谷世界」中被賦予終極權利，他不僅扮演大谷與隊友、教練、媒體的對話橋梁，還是大谷面對CAA大小事務的發言人，根據起訴書所述，就連大谷的經紀人巴列羅（Nez Balelo）都無法直接和大谷對話、傳訊息，全都必須透過水原溝通。

大谷翔平 水原一平

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