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MLB／大谷翔平榮幸與松井並列 媒體想問水原被公關攔截

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天敲出生涯第175轟，追平大前輩松井秀喜保有的大聯盟日籍球員最多轟紀錄，賽後他對此表示榮幸。 路透
大谷翔平今天敲出生涯第175轟，追平大前輩松井秀喜保有的大聯盟日籍球員最多轟紀錄，賽後他對此表示榮幸。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出生涯第175轟，追平大前輩松井秀喜保有的大聯盟日籍球員最多轟紀錄，賽後他對此表示榮幸，「我從小就看他打球。」雖有媒體想突襲提問水原一平自首感想，但立刻被道奇公關擋下。

道奇今天與教士隊展開一場打擊大戰，兩隊都敲出4轟，包含大谷翔平在首局轟出的陽春砲，但最終是教士隊在延長賽11局靠一支安打以8：7贏球。

今天那一發全壘打是大谷翔平本季第4轟，也讓他追平松井紀錄，大谷翔平表示：「老實說我很開心，這對日本球界來說是一件大事。」

大谷翔平也表示，松井秀喜是知名的長打型球員，「我從小就看他打球，同樣是左打者，我對他十分憧憬，也很榮幸能夠跟他並列。」不過大谷也說，自己接下來就是專注在下一轟，「趕快切換心情。」

對於全壘打的那個打席，大谷翔平表示，那一球確實有點遠離本壘板，但透過好的揮棒，還是能敲出全壘打，「壞球要放掉還是鐵則，從這一點來說，選擇出棒是有好有壞。」

由於今天賽前水原一平因竊取大谷鉅額款項出面投案，並被法官裁定以2.5萬美元（約台幣80萬元）交保，有媒體想在賽後詢問大谷心得，剛說出：「關於水原一平…」道奇隊公關立刻打斷：「只回答與棒球有關的問題。」

大谷翔平 道奇

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