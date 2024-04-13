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MiLB／沙子宸1A先發 4局失3分無關勝敗

中央社／ 台北13日電
旅美奧克蘭運動家投手沙子宸今天在小聯盟1A先發出賽，投4局失掉3分責失分。 截圖自沙子宸粉絲團
旅美奧克蘭運動家投手沙子宸今天在小聯盟1A先發出賽，投4局失掉3分責失分。 截圖自沙子宸粉絲團

旅美奧克蘭運動家投手沙子宸前一場出賽是中繼，今天在小聯盟1A先發出賽，投4局失掉3分責失分，球隊終場以3比4不敵道奇隊，沙子宸無關勝敗。

美職小聯盟1A賽事運動家隊今天與洛杉磯道奇隊交手，運動家隊由台灣投手沙子宸先發，沙子宸開賽就稍微有狀況，先被敲出安打、投出四壞保送，1人出局後被喬洛夫（Jake Gelof）敲安失掉2分，2人出局後再被敲出二壘打多掉1分，接著讓打者敲出右外野方向飛球出局。

沙子宸2局續投回穩，1人出局後雖然被敲出二壘打，但接著讓打者敲出右外野方向飛球、一壘方向滾地球出局，3局下讓打者3上3下，4局下對首名打者投出觸身球保送，但製造雙殺力守不失分。

沙子宸4局投完球隊1比3落後時退場，今天總計用64球投4局，被敲出4支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉3分責失分。

運動家隊7局上追分，靠著安打、2次四壞保送攻占滿壘，再靠著野手選擇、失誤搶下2分扳平比數，也讓沙子宸敗投解套。

但運動家隊牛棚沒能穩守，9局下被道奇隊搶下致勝分，運動家隊終場以3比4吞敗。

運動家

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