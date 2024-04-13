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MLB／運動家投手開季3場先發0失分 隊史首見但僅收1勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
運動家隊先發投手布萊克本（Paul Blackburn）今天面對國民隊6.1局無失分，開季連3場登板都沒掉分，防禦率仍是完美的0。 路透
運動家隊先發投手布萊克本（Paul Blackburn）今天面對國民隊6.1局無失分，開季連3場登板都沒掉分，防禦率仍是完美的0。 路透

運動家隊先發投手布萊克本（Paul Blackburn）今天面對國民隊6.1局無失分，開季連3場登板都沒掉分，防禦率仍是完美的0，然而至今僅收穫1勝，有成為「問天組」潛力，今天打線僅幫忙打回1分，雖然以2：1贏球但布萊克本無關勝敗。

布萊克本生涯防禦率4.64，但今年卻有著非常好的開始，開季首戰對守護者隊7局無失分，球隊贏球但他無關勝敗，第2場對老虎隊6局無失分奪勝，今天則是6.1局被敲5支安打，仍無失分，另有4次三振、2次四壞。

開季連續3場先發都沒有失分，布萊克本成為運動家隊史第一人，而大聯盟自1901年起，開季前3場出賽都投滿6局以上且無失分的投手，過去也僅有6人辦到，前一次是2017年的派克斯頓（James Paxton）。

布萊克本退場時，運動家靠著巴特勒（Lawrence Butler）在3局下的陽春砲得到分數，然而9局上溫克（Jesse Winker）的陽春砲一棒幫國民扳平比數，也打飛布萊克本的勝投，運動家在10局下靠著巴特勒的關鍵安打贏球。

大聯盟開季至今防禦率0的先發投手中，布萊克本的勝投最少，太空人隊布蘭柯（Ronel Blanco）、天使隊安德森（Tyler Anderson）、守護者隊畢柏（Shane Bieber）都是2場先發無責失分，皆收下2勝。

國民 巴特勒 運動家

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