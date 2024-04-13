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MLB／本壘對峙製造大場面 釀酒人亞當斯：就是一些蠢事

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
釀酒人和金鶯今天比賽爆發衝突。 美聯社
釀酒人和金鶯今天比賽爆發衝突。 美聯社

亞當斯與捕手麥肯在本壘板對峙，引發板凳清空。 法新社
亞當斯與捕手麥肯在本壘板對峙，引發板凳清空。 法新社

今天釀酒人與金鶯隊之戰出現「大場面」，6局上亞當斯（Willy Adames）與捕手麥肯（James McCann）突然在本壘板對峙，引發板凳清空，但賽後兩人避談對話內容，亞當斯只說：「就是一些很蠢的事情啦。」

釀酒人今天以11：1大勝，先發投手培洛塔（Freddy Peralta）6局被敲5支安打只掉1分，還飆出11次三振，打線也敲出3轟，2局上桑契斯（Gary Sanchez）、5局上亞當斯以及6局上康崔拉斯（William Contreras），全都是2分砲。

只不過6局上出現意外插曲，亞當斯上場打擊時突然與金鶯隊捕手麥肯有言語交換，兩人站著面對面對峙，雙方球員也從板凳席衝出相挺，就連外野牛棚投手也加入戰局，所幸衝突並未擴大，但亞當斯被拉開時仍然念念有詞。

亞當斯最後在那個打席還是敲出安打，全場5打數3安打、3分打點，他在賽後被問到衝突起因不多做回應，僅表示與前1打席開轟無關，「就是個誤會。」自己站上打擊區後聽見麥肯說了一些話，所以也做出回應，麥肯則表示不是針對亞當斯，「是有其他狀況。」

釀酒人雖然贏球但也出現隱憂，葉力奇（Christian Yelich）2局下守備時被換下場，原因是下背部緊繃，球隊表示將持續觀察，明天再確認狀況。

亞當斯 釀酒人

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