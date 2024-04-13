MLB／水原交保…大谷盼重新專注棒球 教頭讀不懂他的淡定

水原一平涉非法賭博、私自挪用大谷翔平帳戶還債，今天向執法機構自首，一度戴著腳鐐出庭受審，隨後以2.5萬美元保釋，遭禁止接近大谷翔平；隨著事件逐漸水落石出，大谷隨後透過日文回應此事，「感激司法機構的調查，對我個人來說，這代表終於可以從這次事情解脫，我希望之後可以專注在棒球上。」

水原昨天以銀行詐欺罪名遭到起訴，今天出面投案，在庭審上一度戴著腳鐐，在他的律師要求、法官准許後才取下，他對於多數提問僅以「yes」回應。

考量他無犯罪前科、潛逃風險低，法官裁定2.5萬美元保釋金，但同時設下幾項要求，包括接受戒賭治療、禁止再與賭客、組頭有任何聯繫，以及禁止接觸大谷翔平。

水原的代理律師弗里曼（Michael Freedman）發表聲明，「今天水原先生主動投案，第一次到案說明，與政府達成保釋協議，他將持續配合司法程序，並希望事件可以盡快解決並為此事負起責任，他也希望能向大谷先生、他的家人、道奇球團以及大聯盟致歉，就如同在法庭上所說，他將會積極尋求戒賭治療。」

隨著案情逐漸明朗，大谷今天向洛杉磯時報以日文發表聲明，希望重新專注於棒球，但並未進一步回應其他提問。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）被問到是否感覺大谷肩上的壓力減輕許多，他回答：「老實說，不盡然。我不想說是撲克臉，但他表現得非常淡定，你無法看穿他的情緒。」