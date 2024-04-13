水原一平想跟大谷翔平、道奇隊道歉！最新律師聲明曝光

美國大聯盟日本球星大谷翔平前翻譯水原一平12日被法官裁定以2.5萬美元（約台幣80萬元）交保候傳，而他的律師在聲明中指出，「他（水原）繼續配合法律程序，希望能夠與政府達成協議」，並稱「希望向大谷、道奇隊、美國大聯盟和他的家人道歉」。

水原的律師弗里德曼（Michael Freedman）在出庭後向美國廣播公司（ABC）發出聲明指出，水原將繼續配合法律程序，「希望他能與政府達成協議，盡快解決此案，以便他能夠承擔責任。」

弗里德曼表示，「他（水原）希望向大谷先生、道奇隊、美國大聯盟和他的家人道歉，正如法庭所指出的，他也渴望替自己的賭癮尋求治療。」

美國聯邦檢察官11日以詐欺罪起訴水原一平，指控他「掠奪大谷銀行帳戶」，竊取超過1600萬美元以償還賭債，若罪名成立將面臨最高30年刑期。水原12日上午出面投案，下午出庭，被法官裁定以2.5萬美元（約台幣80萬元）交保候傳。