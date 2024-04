MLB／大谷本季有機會跟進史丹頓 賈吉生涯想轟30隊恐怕殘念

洋基隊今天在紐約主場以2:5不敵馬林魚隊,終止4連勝,不過「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)6局下轟出陽春砲,成為第15位砲轟大聯盟30隊的現役球員,道奇隊日籍球星大谷翔平本季也有機會完成這項難得紀錄。

Giancarlo Stanton has officially homered against all 30 MLB teams pic.twitter.com/xHkrkht42T