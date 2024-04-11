MLB／大谷本季有機會跟進史丹頓 賈吉生涯想轟30隊恐怕殘念

洋基隊今天在紐約主場以2：5不敵馬林魚隊，終止4連勝，不過「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）6局下轟出陽春砲，成為第15位砲轟大聯盟30隊的現役球員，道奇隊日籍球星大谷翔平本季也有機會完成這項難得紀錄。

Giancarlo Stanton has officially homered against all 30 MLB teams pic.twitter.com/xHkrkht42T — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 11, 2024

大谷今天對雙城隊之戰3打數1安打、被保送1次，連兩戰未開轟，但連7戰出現安打，本季21安和隊友史密斯（Will Smith）並列大聯盟第2，只落後守護者隊外野手1支，累積8支二壘打更是大聯盟之首。

大谷生涯7年已經對戰29隊，累積174支全壘打，只差1支追平松井秀喜，最快後天對教士隊之戰就可並列日本第1、亞洲第2，未來另一個目標正是超越南韓退役名將秋信守的218轟紀錄。

大谷已對大聯盟25隊開轟，只差國民、費城人、馬林魚、紅雀和老東家天使隊，前3隊本季都要對戰6場，對紅雀還有3場要打，「洛杉磯高速公路大戰」則有4場，他將在6月22日首戰天使，完成對戰大聯盟30隊拼圖。

另外，大谷已在大聯盟25座球場出賽，其中19座開轟，天使球場累積99場最多，9月4、5日舊地重遊，有機會達成單一球場百轟紀錄。

洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）已對大聯盟29隊開轟，最後一塊拼圖正是洋基，「法官」賈吉（Aaron Judge）還差紅雀、洋基，9年3億6000萬美元合約要到2031年才結束，生涯恐怕無緣砲轟老東家。

相較之下，洋基另一門重砲索托（Juan Soto）已對28隊開轟，只剩天使、遊騎兵隊，今年都要對戰6場，完成大滿貫的可能性不低。