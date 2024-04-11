MLB／更改帳戶設定搬運大谷資金 水原一平打算認罪協商

大谷翔平前翻譯水原一平涉嫌盜取金錢償還賭債事件，今天有新發展，根據紐約時報報導，水原一平打算進行認罪協商，而所盜用的金錢可能超過先前所說的450萬美元（約台幣1.45億元）。

道奇隊赴南韓舉行海外開幕戰期間，爆出水原一平不僅涉嫌非法賭博，還盜用大谷翔平帳戶的金錢償還鉅額債務，導致賭博莊家的金流出現大谷帳戶名稱，大谷代表律師計畫提告，而道奇隊也立刻將他開除，大聯盟隨後也針對此事展開調查。

水原一平受訪時一度指出是大谷翔平協助償還賭債，但隨後又推翻先前說法，稱大谷毫不知情，而大谷也在返回美國後召開記者會，強調自己從未涉及運動博弈，也沒有匯款給組頭，水原一平所說的皆是謊言。

由於水原一平涉及的案件包含非法運動博弈，美國國稅局和國土安全部也都介入調查，根據紐約時報報導，水原一平從南韓搭機返回美國時，第一時間就被警方攔下，雖然對話內容不清楚，但並未立刻遭到逮捕。

而報導中也指出，水原一平透過更改設定，讓大谷翔平無法接收到帳戶匯款通知，而知情人士則透露，水原一平正打算進行認罪協商。