快訊

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

向北漂說掰掰？南科產值勝過竹科 台南人薪資超車高雄

南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

MLB／更改帳戶設定搬運大谷資金 水原一平打算認罪協商

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
水原一平更改大古帳戶設定才能順利竊取資新，美媒報導他打算進行認罪協商。 歐新社
水原一平更改大古帳戶設定才能順利竊取資新，美媒報導他打算進行認罪協商。 歐新社

大谷翔平前翻譯水原一平涉嫌盜取金錢償還賭債事件，今天有新發展，根據紐約時報報導，水原一平打算進行認罪協商，而所盜用的金錢可能超過先前所說的450萬美元（約台幣1.45億元）。

道奇隊赴南韓舉行海外開幕戰期間，爆出水原一平不僅涉嫌非法賭博，還盜用大谷翔平帳戶的金錢償還鉅額債務，導致賭博莊家的金流出現大谷帳戶名稱，大谷代表律師計畫提告，而道奇隊也立刻將他開除，大聯盟隨後也針對此事展開調查。

水原一平受訪時一度指出是大谷翔平協助償還賭債，但隨後又推翻先前說法，稱大谷毫不知情，而大谷也在返回美國後召開記者會，強調自己從未涉及運動博弈，也沒有匯款給組頭，水原一平所說的皆是謊言。

由於水原一平涉及的案件包含非法運動博弈，美國國稅局和國土安全部也都介入調查，根據紐約時報報導，水原一平從南韓搭機返回美國時，第一時間就被警方攔下，雖然對話內容不清楚，但並未立刻遭到逮捕。

而報導中也指出，水原一平透過更改設定，讓大谷翔平無法接收到帳戶匯款通知，而知情人士則透露，水原一平正打算進行認罪協商。

大谷翔平 水原一平 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷沒轟照寫百年紀錄 葛拉斯諾7局14K沒保送更狂

MLB／投球計時增投手受傷風險？大谷翔平：毋庸置疑

MLB／製造安打仍有一定功力 大谷翔平多項數據名列前茅

MLB／被今永昇太解決兩次 大谷找其他小熊投手掃兩長打

相關新聞

MLB／更改帳戶設定搬運大谷資金 水原一平打算認罪協商

大谷翔平前翻譯水原一平涉嫌盜取金錢償還賭債事件，今天有新發展，根據紐約時報報導，水原一平打算進行認罪協商，而所盜用的金錢...

MLB／大谷快腿衝本壘遭觸殺 柯瑞亞五星級守備救了雙城

道奇隊今天在客場對雙城隊3連戰最後一戰，大谷翔平7局上從一壘直衝本壘時，被柯瑞亞（Carlos Correa）傳球觸殺出...

MLB／拚大谷速度搶分失利 道奇教頭：球再高一點就好了

雙城隊明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）今天7局上展現美技，衝向右外野區補位，接球後傳向本壘觸殺大谷翔平，瓦...

MLB／守護者奈勒兄弟檔同局開轟 弟弟加碼上演再見安打

守護者隊兄弟檔J.奈勒（Josh Naylor）、B.奈勒（Bo Naylor）今天聯手出擊，不但同局轟出全壘打，延長1...

MLB／最不會逆轉的皇家變了！ 培瑞茲再見安氣走太空人

皇家隊本季被看好戰績能有所突破，近期狀況也相當理想，繼4連戰橫掃白襪隊後，今天對太空人隊又上演了一場精彩的逆轉勝，克服3分落後一路鏖戰至延長賽突破僵局，最終靠著明星捕手培瑞茲（Salvador Per

MLB／神鱒登頂全壘打王 這次開轟有配滷蛋還是救不了天使

轟不停！天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天在對戰光芒隊的比賽再度開砲，也是本季首支「非」陽春彈的全壘打，賽後累積6轟和歐尼爾（Tyler O'Neill）並列全壘打王，不過天使後續遭到光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。