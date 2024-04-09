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MLB／扯！紅人克魯茲左打敲450呎轟、右打掃15秒場內轟
紅人隊游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）今天寫下神奇的一役，站左打、右打區都開轟，一支450呎超大號全壘打，一支場內全壘打，用怪力、神速開砲，幫助紅人終場以10：8擊敗釀酒人隊。
克魯茲單場4打數敲出3安打，貢獻2分打點、跑回4分，還有1次盜壘成功。
5局下擔任首位打者，克魯茲站在左打區，狙擊一記93.6哩伸卡球，掃向中外野擊中打者之眼，全壘打飛行距離450呎、擊球初速112.3哩，出棒後就是豪邁的確信步。
克魯茲7局下再上打擊區，這回面對左投哈森（Bryan Hudson）站在右打區，打向中外野，釀酒人中外野手弗里克（Sal Frelick）撲接未能接到這球，讓球一路滾到警戒區，右外野手趕來補救，趕不上克魯茲腳踩風火輪，以14.96秒繞完4個壘包；至於前一打席450呎全壘打的繞壘速度，答案是11.73秒。
克魯茲表示，「看到他漏掉那球，我就心想我要衝本壘了，不管結果怎樣，我就是要衝本壘。」
自2015年STATCAST啟用以來，克魯茲是第一位單場敲出450呎以外全壘打且又有場內轟的選手。
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