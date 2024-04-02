MLB／讚派克斯頓投球智慧 道奇教頭：正是我們期待的老將

道奇主場迎戰巨人的比賽，靠著先發投手派克斯頓（James Paxton）五局無失分的出色表現，以及赫南德茲（Teoscar Hernández）在第六局擊出3分全壘打，連續兩場比賽開轟，兩人率道奇以8比3擊敗巨人，近5戰取得4勝。

這場比賽是派克斯頓加盟道奇的首秀，此戰他多次面臨到危機，五局投球中有三局讓跑者進到得點圈，被擊出4支安打，投出5次保送，其中以第五局連續兩次保送形成滿壘，是今天最大危機，不過關鍵時刻他讓弗洛雷斯（Wilmer Flores）擊出軟弱滾地球出局，讓巨人在得點圈上四個打數皆空手而回。

JAMES PAXTON FIVE STRIKEOUT NIGHT pic.twitter.com/zX8e14leYB — Jack (@MidWestLAFan) 2024年4月2日

賽後談到此戰表現，派克斯頓自己並不滿意，「我的狀態並沒有很好，投出了五次保送，我感覺在投球節奏上還不太穩定。」不過道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）倒是肯定這名老將即使狀況不好，還是能展現投球智慧，「顯然他還沒達到最佳狀態，但這正是我們期待的派克斯頓。一個經驗豐富的老將，在關鍵時刻總是能化解危機。」

今日3安猛打賞的隊友弗里曼（Freddie Freeman），受訪時也不居功，先稱讚派克斯頓和赫南德茲這兩位投打功臣，「這真是令人驚訝，曾經的明星投手和銀棒獎得主竟然被忽略了，尤其赫南德茲是我們打線中的重要人物，當球隊簽下他時，我就認為他是我們打線中的強棒，而他一直在證明這一點。」